На сколько подорожают сигареты и алкоголь в Украине: акцизы не всем по карману

Курить и выпивать в Украине уже не каждому по карману. Повышение акциза на табак и алкоголь привело к тому, что уже с 1 января сигареты подорожали, а с 1 марта увеличится налог на алкогольные изделия от 12 до 20%. То есть, водка существенно подорожает, передает Joinfo.ua.

Сигареты уже продают по высоким ценам ведь с 1 января сразу на 40% подорожал акцизный сбор на табачные изделия. Чиновники таким образом, хотят навести порядок в этом сегменте экономики, но многие аналитики констатируют, что высокая цена способствовать росту теневого рынка.

Пачка сигарет в среднем подорожала на 4.5- 5 гривен. Авторы новации надеются, что так удастся уменьшить количество контрабанды табачных изделий за границу.

С 3 декабря Кабмин поднял оптово - розничные цены на водочные изделия почти на 28%. А из-за увеличения акцизного налога, с 1 марта спиртное снова роста в цене.

Увеличение акцизов ударит по легальным производителям алкоголя. В целом цена на бутылку водки вырастет на 7-8 гривен.

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