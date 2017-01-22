Российскую потребительскую корзину пересмотрят в 2017 году

По словам министра, потребительскую корзину пересмотрят в 2017 году согласно графику, поскольку это происходит раз в пять лет, а последний раз ее состав пересматривался в 2012 году. Топилин считает, что дискуссия в Госдуме по данному вопросу обещает быть интересной.Потребительская корзина представляет собой примерный расчетный набор товаров и характеризует классический уровень и структуру месячного или годового потребления человека. Этот набор применяется для расчета прожиточного минимума, который требуется человеку для жизни. В корзину входят как продукты питания, так и товары и услуги, необходимые для сохранения жизни и обеспечения жизнедеятельности.Отметим, список товаров, входящих в потребительскую корзину может быть пересмотрен, а может быть и продлен. В 2012 году состав корзины не пересматривался, а был просто продлен.

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