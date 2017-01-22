Российскую потребительскую корзину пересмотрят в 2017 году

Состав российской потребительской корзины пересмотрят в 2017 году. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на XVI съезде партии «Единая Россия».
По словам министра, потребительскую корзину пересмотрят в 2017 году согласно графику, поскольку это происходит раз в пять лет, а последний раз ее состав пересматривался в 2012 году. Топилин считает, что дискуссия в Госдуме по данному вопросу обещает быть интересной. Потребительская корзина представляет собой примерный расчетный набор товаров и характеризует классический уровень и структуру месячного или годового потребления человека. Этот набор применяется для расчета прожиточного минимума, который требуется человеку для жизни. В корзину входят как продукты питания, так и товары и услуги, необходимые для сохранения жизни и обеспечения жизнедеятельности.
Отметим, список товаров, входящих в потребительскую корзину может быть пересмотрен, а может быть и продлен. В 2012 году состав корзины не пересматривался, а был просто продлен.
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