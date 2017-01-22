Курс доллара на сегодня, 22 января, в России: прогноз экспертов о рубле в 2017 году

Количество прогнозов о том, что будет с российской валютой по отношению к доллару и евро в перспективе 2017 года, на просторах интернета множится постоянно. Вычленяя основные моменты, можно констатировать, что на 100 процентов предсказать дальнейшее развитие событий - почти невозможно.В виду того, что сейчас в России продолжаются двухдневные выходные, свежих данных с биржи и от ЦБ РФ, получить не удается. Ежели окинуть взглядом ситуацию на ММВБ, которая имела место быть вечером в пятницу, то становится понятно, что основные зарубежные валюты немного подросли по отношению к рублю. В частности, доллар прибавил шесть копеек, а евро подросло на двадцать копеек. Соответственно, эти валюты стоили 59,78 руб. и 63,90 руб.Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 54,69 копейки и составил 63,72 рубля, курс доллара на 21 января 2017 поднялся на 31,76 копейки - до 59,66 рубля.Обращают на себя внимание и нефтяные котировки, которые снова и снова оказывают давление на отечественную валюту. Ежели опираться на самые свежие данные, которые актуальны на вчерашний день, то можно заметить, что бочка "черного золота" марки Brent немного подросла, составив 55,49 долларов.Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников заявил о том, что позиции рубля на валютном рынке пошатнулись. Так, накануне российская валюта упала к доллару и евро, но в пятницу вернулась к номинальному росту и осталась в районе 59,63 и 63,60 рубля в парах доллар/рубль и евро/рубль соответственно."Вчера мы наблюдали первые признаки вербальных интервенций, которые и стали основной причиной временной слабости рубля. Игорь Шувалов заявил, что покупка валюты Центробанком может возобновиться. Это необходимо, во-первых, для пополнения резервов, а во-вторых для корректировки курса валюты. На фоне этих комментариев курс доллара на Московской бирже впервые за неделю превысил отметку 60 рублей", - поведала специалист.Аналитик называет очевидным тот факт, что дорогой рубль не выгоден никому. По его словам, такая ситуация приводит к потере конкурентоспособности российских экспортеров на мировых рынках и снижает поступления в бюджет от реализации энергоресурсов.Также Мельников напоминает о рынке нефти, корреляция с которым все еще четко прослеживается, а 22 января 2017 года, как известно, состоится заседание контрольной группы в Вене, и рынки получат сведения по реализации соглашения по ограничению на добычу "черного золота"."Мы считаем, что данные, вероятно, будут носить нейтрально-позитивный характер. Странам ОПЕК+ выгодно держать цены на текущих уровнях максимально долго, чтобы не спровоцировать конкуренцию со стороны "сланцевиков". Уровни 52,5 - 57 долларов за баррель по нефти марки Brent будут актуальными", - подчеркивает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.Финансовые аналитики считают, что Трамп продолжит придерживаться предвыборных обещаний, дав тем самым небольшой толчок американской валюте. Тем не менее, рост доллара по отношению к рублю будет сдержанным, так как у «деревянного» есть временная поддержка в виде налогового периода. Вероятнее всего, в начале недели пара USD/RUB уйдет в уровень 60,5-61,5.Однако радужные перспективы доллара может нивелировать нефть. В выходные «черное золото» устремит свой взор на происходящее в Вене, где запланировано заседание комитета ОПЕК по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти при участии России и других стран - экспортеров, не входящих в картель.Именно результаты этой встречи могут оказать решающее воздействие на рубль. Если выяснится, что обязательства по сокращению добычи не выполняются, это придаст ускорению падения рубля, если же все идет по плану, рубль получит дополнительную поддержку и вполне сможет остаться на уровнях 59,5-60,0 к доллару и 63,1-63,5 к евро.

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