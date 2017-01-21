Курс доллара на сегодня, 21 января: прогноз экспертов о рубле в 2017 году

Курс валют, который вновь и вновь оказывается в центре внимания общественности из-за последних изменений, сейчас демонстрирует уверенные позиции российского рубля.Согласно свежим данным с Московской биржи, которые актуальны на вчерашний вечер, доллар и евро немного укрепились по отношению к рублю. В частности, евро стало дороже на 20 копеек, а доллар прибавил шесть копеек. Таким образом, европейская валюта остановилась на отметке в 63,90 руб., а американская - на 59,78 руб.Нефтяные котировки сейчас стабильно держатся в районе 55 долларов. Сегодня утром наблюдался небольшой рост нефтяных котировок.Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 54,69 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 63,72 рубля, курс доллара на 21 января 2017 поднялся на 31,76 копейки - до 59,66 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник поднялась по сравнению с показателем на пятницу на 42,08 копейки - до 61,49 рубля.Нефтяные цены чуть не утащили рубль вниз, однако начали корректироваться после падения в четверг. Накануне нефтяные котировки снижались в момент до $54 за баррель, после опубликования данных Минэнерго США по запасам нефти. По итогам прошедшей недели ее запасы выросли на 2,35 млн баррелей, что оказалось хуже ожидаемого снижения по прогнозу от API. Кроме того, почти на 6 млн баррелей выросли запасы бензина.По прогнозам экспертов, сегодня динамика рубля будет сдержанной. Главное событие дня - инаугурация Дональда Трампа. Однако из-за разницы во времени отреагировать на заявления нового президента США рубль сможет лишь в понедельник.Финансовые аналитики считают, что Трамп продолжит придерживаться предвыборных обещаний, дав тем самым небольшой толчок американской валюте. Тем не менее, рост доллара по отношению к рублю будет сдержанным, так как у «деревянного» есть временная поддержка в виде налогового периода. Вероятнее всего, в начале недели пара USD/RUB уйдет в уровень 60,5-61,5.Специалисты называют очевидным тот факт, что дорогой рубль не выгоден никому. По его словам, такая ситуация приводит к потере конкурентоспособности российских экспортеров на мировых рынках и снижает поступления в бюджет от реализации энергоресурсов.

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