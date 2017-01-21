В Ростове-на-Дону у городской электрички появятся пять новых остановок

Как сообщается, согласно плану в городе должны появиться пять новых остановок городской электрички, "Изумруд", "Портовая","Военвед", "Красноаксайская", "Зелёный остров" и "Ростов арена".Ранее губернатор поручал авторам проекта разработать план "дорожной карты". Планируется создать единые электронные карты для проезда на всех видах городского транспорта, и согласовать движение электричек с учётом количества пассажиров. На данный момент "дорожная карта" уже закончена, вскоре её представят депутатам.

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