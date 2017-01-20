Водителей Москвы и Петербурга могут освободить от уплаты повышенных штрафов

Проект об отмене повышенных штрафов для жителей Москвы и Петербурга, вероятнее всего, будет принят по решению Госдумы после внедрения поправок. Данное предложение от фракции ЛДПР ранее отклонялось.
Как известно, автомобилисты Москвы и Санкт-Петербурга с 2011 года по инициативе местных властей платят повышенную стоимость штрафов. В 2013 и 2016 году партия ЛДПР пыталась добиться отмены данного закона, ссылаясь на статью в Конституции страны, где сказано, что граждане равны перед законом вне зависимости от места жительства. Констационный суд признал этот довод приемлемым и санкции ЛДПР признаны законными, что позволило фракции снова подать проект об отмене повышенных штрафов. Комитет по государственному строительству Думы России 20 января 2017 году просмотрел предложенный законопроект и распорядился внести поправки, создав специальную рабочую группу. Как сообщает глава комитета Павел Крашенинников, после внесения некоторых доработок будет проведено последующее рассмотрение данного законопроекта ЛДПР.
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