UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT

Компания UNIPUMP — один из лидеров рынка насосного оборудования России — представила погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT. Специалисты компании рассказали об особенностях и преимуществах устройств.Существует два основных вида насосов для водоснабжения: поверхностные и погружные. Поверхностные насосы используются, когда расстояние до зеркала воды в источнике не более 8 м, в остальных случаях применяются погружные насосы. Ниже пойдет речь об их достоинствах.Для использования в скважинах диаметром не менее 110 мм UNIPUMP предлагает погружные насосы серии ЕСО и ЕСО AUTOMAT. Они предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой воды, не содержащей длинноволокнистых и твердых включений.Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Проточная часть центробежного типа, а рабочие колеса — «плавающие», выполнены из высокопрочного, износоустойчивого поликарбоната, что обеспечивает продолжительный срок службы и уменьшает вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.Пусковой конденсатор и тепловое реле встроены в корпус насоса, что существенно облегчает установку и эксплуатацию. Номинальная мощность — менее 1 кВт (750 Вт), что меньше, чем потребление электрочайника. Работа насоса практически бесшумна и не доставляет неудобств хозяевам.В линейке погружных насосов серии ЕСО — четыре модели, которые различаются по напору, производительности и потребляемой мощности. Цены на устройства, которые предлагает UNIPUMP, более чем демократичны.Нужно отметить, что для завершения автоматизации системы водоснабжения необходимо приобрести также гидроаккумулятор, обратный клапан и реле давления.Главное преимущество погружных насосов серии ЕСО AUTOMAT — встроенная автоматика. В верхней части насоса расположен электронный блок управления с датчиком минимального давления и датчиком потока. Датчик минимального давления автоматически включает насос, обеспечивая постоянное давление в системе. Датчик потока автоматически выключает насос при прекращении водопотребления, защищает от повреждений при сухом ходе или недостатке воды, работы на закрытый кран, забора воздуха. При этом для полной комплектации насосной установки требуется только гидроаккумулятор.При всех своих преимуществах насосы предлагаются по приемлемым ценам и позволяют решить все проблемы с водоснабжением.Справка:Специализация UNIPUMP — поставки насосного оборудования и сопутствующих систем. Компания также производит насосные станции с различными блоками управления. Статусный поставщик компании — итальянский концерн «ITALTECNICA» — один из мировых лидеров в производстве систем управления насосным оборудованием.UNIPUMP ведет деятельность с 2000 года. За годы работы компания прошла путь от монтажа индивидуальных систем отопления и водоснабжения до одного из крупнейших поставщиков и производителей насосов и насосных систем в России.Контакты:Россия, Московская обл., г. Балашиха, мкрн Кучино, ул. Центральная, 1108 (800) 555-78-28 (бесплатный по России)(495) 734-91-97(495) 522-57-20

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