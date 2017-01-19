В современной экономической ситуации достаточно трудно давать правдивые прогнозы относительно того, что ждет людей в ближайшем будущем. Однако россияне все же хотя знать свое будущее, и больше всего их интересует рейтинг банков России 2017 по надежности вкладов, потому что именно от этого факт зависит их финансовая стабильность.
Как составляется рейтинг?
Рейтинг надежности финансовых организаций составляется специально обученными специалистами, при этом они используют реальные активы компаний и размер привлеченных финансовых инвестиций. Именно на основании данной информации Центробанк делает свой прогноз относительно того, какие кредитные организации смогут обеспечить россиянам финансовую стабильность. Отдельное внимание необходимо уделить тому, что компаниям с наиболее выраженными финансовыми проблемами государство будет оказывать поддержку, что обеспечит финансовую стабильность страны.
Вхождение в лучший рейтинг банков России по надежности вкладов на 2017 год является достаточно серьезным финансовым показателем. В подобных организациях находятся серьезные депозиты, которые будут служить своеобразной страховкой, однако главным можно считать то, а то, что они способны полностью защитить себя и своих клиентов от банкротства (вкладчики в любом случае получат свои вклады и смогут ими распоряжаться). Хотя сразу нужно сделать акцент на том, что банки, которые составляют основу рейтинга наиболее успешных финансовых компаний, не смогут предложить своим вкладчикам слишком большие проценты по депозитам, ведь они не нуждаются в постоянной подпитке внутреннего оборота, и они не задаются целью привлечения новых клиентов.
Рейтинг надежных банков
К наиболее надежным банкам, согласно мнению квалифицированных экспертов, можно отнести следующие банковские организации: Сбербанк (главный банк страны,который имеет невероятно большой актив, следовательно, если он и разорится, то только после того, как подобная участь коснется всех других организаций); ВТБ – государственный банк, которым владеет страна, следовательно, при развитии проблем, депозиты вкладчиков правительство берет на себя; Газпромбанк –на законодательном уровне гарантирует вкладчикам возврат депозитных средств; ФК Открытие –создана специально для премиум-клиентов, большая часть акционных предложений которой принадлежит внутренним структурам; Банк Москвы –дочерняя банковская компании ВТБ, которая заслуживает свою надежность тем, что в случае банкротства, она сможет покрыть убытки вкладчиков при помощи средств материнского капитала; ЮниКредит(имеет достаточно внушительные активы и предлагают людям внушительные банковские продукты, что делает их еще популярнее, чем прежде); Альфа-Банк(имеет достаточно внушительную государственную поддержку, что обеспечивает ему различие достаточно высокой части остаточного капитала). Некоторые компании, представленные в списке, известны многим россиянам, а некоторые малоизученны, хотя просто так в список Центробанка ни одна компания попасть не сможет. Официальный рейтинг банков России по надежности в 2017 году по данным Центробанка состоит из компаний, которые уже доказали свою преданность всем вкладчикам, и именно на этот список стоит обращать внимание при выборе финансовой организации для открытия депозита.
На какие еще банки стоит обратить внимание?
Помимо всемирно известных российских финансовых компаний, особым доверием также дополнительно пользуется банк «Русский стандарт», причем он совершенно заслуженно занимает место во второй десятке рейтинга наиболее надежных компаний. Согласно официальным статистическим данным, в нем на депозитах находится примерно 167 миллионов рублей, и все эти деньги владельцы депозитов могут забрать. Примерно такого же доверия заслуживает и банк «Хоум-Кредит», причем особенную надежность он показывает для владельцев крупных вкладов, и это еще совсем не окончательный перечень, ведь существуют и другие финансовые компании, которые показывают стабильный финансовый рост в прошлом году. К примеру, «Ренессанс-Кредит», который имеет основную специализацию в выдаче кредитов, в прошлом году выдал заем на несколько десятков миллионов рублей, но и сумел завоевать доверие миллионов новых вкладчиков, что смогло вывести его на принципиально новый уровень финансовой стабильности и благополучия. В качестве вывода стоит помнить о том, что банк – это крупная финансовая компания, и являться стопроцентным гарантом стабильности и благополучия она попросту не может, поэтому рейтинг банков, представленный выше, конечно, можно считать надежным, но в любой момент ситуация может быстро измениться.
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