Курс доллара на сегодня, 19 января: рубль обвалился на заявлениях Шувалова

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 января 2017 составляет 59,18 руб., курс евро на сегодня равен 63,22 руб.Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,04 руб. при покупке и 61,16 руб. при продаже банком, курс евро на 19 января 2017 равен 62,02 руб. и 65,52 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.В свою очередь на Московской бирже, согласно данным на 13:43 московского времени, доллар и евро укрепляются по отношению к рублю. Так, американская валюта выросла на 39 копеек, а евро на 57 копеек. Таким образом, они стоили 59,95 руб. и 63,87 руб. соответственно.Нефтяные котировки, оказывающие заметное влияние на курс российской валюты, сейчас стабильно держатся в районе 55-долларовой отметки. В частности, за марку Brent сегодня давали 54,35 доллара.По словам первого вице-премьера России Игоря Шувалова, в сложившихся условиях ЦБ РФ может начать покупать валюту. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе."Учитывая сегодняшние цены на нефть и решение не расходовать дополнительные нефтегазовые доходы, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупок иностранной валюты на рынке", - заметил чиновник, после чего доллар и евро стали заметно укрепляться.Также первый вице-премьер заявил о том, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса нацвалюты."Сейчас волатильность рубля бьет по экспортерам, не дает им планировать бизнес", – сказал он, добавив, что власти нашей страны обсуждают, как будет взаимодействовать ЦБ и правительство в случае отклонения цен на нефть от запланированного в бюджете уровня.Также добавим, что на этой неделе влияние на рынки окажут несколько событий: выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, заседание ЕЦБ, новости из Китая по ВВП и промышленности, инаугурация нового президента США Дональда Трампа и то самое заседание спцкомиссиии ОПЕК по поводу выполнения соглашения. Каждое из этих событий способно оказать влияние на финансовые рынки, отмечают эксперты.

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