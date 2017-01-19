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Новости Татфондбанка: в МВД поступило более 130 заявлений по делу Татфондбанка и Интехбанка

Новости Татфондбанка: в МВД поступило более 130 заявлений по делу Татфондбанка и Интехбанка


Правоохранители Республики Татарстан проводят проверку в отношении Татфондбанка и Интехбанка. В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что клиенты банка подали в полицию более 130 заявлений. По каждому отдельному заявлению сейчас проводится доследственная проверка.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов поручил сотрудникам МВД проверить ситуацию в крупнейших банках Татарстана и в случае необходимости принять соответствующие меры. Кроме того, Минниханов заявил, что Татфондбанк, помимо клиентских вкладов, содержал также правительственные средства. Поэтому власти Республики также очень заинтересованы в санации ТФБ.

Ранее в прессу просочилась информация, согласно которой руководство ТФБ проводило финансовые махинации со средствами своих клиентов. Вкладчикам предлагали перевести их средства на счета сторонней организации, обещая при этом улучшенные условия. Таким образом, администрация банка фактически распоряжалась средствами клиентов по собственному усмотрению.

А тем временем, в отношении ТФБ и Интехбанка продолжают поступать заявления в МВД. Количество заявлений растет. Клиентам обещают рассмотреть их в течение месяца.

Татфондбанк является одним из крупнейших банков Татарстана. Ранее в правительстве РТ признали, что проблемы ТФБ могут повлечь за собой крушение всей республиканской банковской системы. В декабре в отношении банка была введена временная администрация, а также мораторий на выплату клиентских вкладов.

gazeta.kg


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