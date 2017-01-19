Чистая прибыль «Газпрома» за девять месяцев выросла до 709 млрд рублей

Об этом говорится в отчёте корпорации, над которым трудились специалисты МСФО. Чистая прибыль за подотчетный период «Газпрома» выросла на 115,1 миллиардов рублей, что в процентном соотношении равняется 3%. Всего «Газпром» заработал 4,321 триллиона рублей. В самой компании такой высокий показатель связывают с увеличением на 28% объёма поставок топлива на территорию европейских стран, а также в другие государства дальнего зарубежья.В конечном варианте чистая выручка с января по сентябрь прошлого года составляет 1,546 триллиона рублей или же на 8%.

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