Курс доллара на сегодня, 18 января: прогноз экспертов о рубле в 2017 году

Эксперты если и дают прогнозы на обозримое будущее по поводу изменений основных зарубежных валют, то сразу же объясняют, что вряд ли можно со 100-процентной уверенностью спрогнозировать ситуацию, которая станет возможна вскоре.Самые свежие новости с Московской биржи, которые актуальны на вчерашний вечер, свидетельствуют о том, что доллар и евро закончили торговую сессию разнонаправленным образом. В частности, "американец" опустился на 46 копеек, тогда как европейская валюта подросла на 12 копеек. Таким образом, на 23:43 мск 17 января валюты стоили 59,41 руб. и 63,60 руб. соответственно.Официальный курс валют от ЦБ РФ на сегодня, 18.01.2017, свидетельствует о следующих значениях: курс евро на сегодня поднялся на 5,56 копейки по сравнению с показателем вторника и составил 63,28 рубля, курс доллара на 18 января 2017, наоборот, опустился на 20,52 копейки и составил 59,40 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на вторник на 8,78 копейки и составила 61,1497 рубля.Не меньший интерес у обывателей вызывают текущие нефтяные котировки. Последние выкладки, актуальные на сегодняшнее утро, указывают на рост марки "черного золота" Brent. За один баррель этой смеси предлагают 55,66 долларов.Конец предыдущего года, как напоминают аналитики, прошел под знаком укрепления рубля, что объясняется высокими ценами на нефть. Вместе с этим свою положительную роль на курс отечественной валюты оказала еще и благоприятная статистика по экономике и популярность рубля в качестве валюты для сделок кэрри-трейд.Курс доллара в начале 2017 года стабилизировался в диапазоне 59,2-60,5 рубля. Таким образом, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, курс рубля останется в этом диапазоне до конца недели.Столь долгожданная инаугурация президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, вряд ли внесет существенные перемены в валютный рынок. Специалисты прогнозируют, что влияние этого события на рынки будет минимальным.Динамика курса рубля на этой неделе, как отмечает большинство экспертов, также будет зависеть от нефтяных котировок. Таким образом, можно сделать вывод, что курс доллара до конца текущего месяца будет стабильным, без особых колебаний по отношению к рублю.

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