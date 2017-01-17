Самый дорогой дом в РФ продают за 4,8 млрд рублей

В России находится в свободной продаже самый дорогой дом в стране. Риэлторы просят за него 4,8 млрд рублей. Особо отмечено, что строение расположено в элитном посёлке Сколково, в Подмосковье. Стоимость особняка превышает среднероссийские цены в 900 раз.
На территории России поступил в свободную продажу жилой комплекс, относящийся к категории резиденций. Строение возведено в классическом стиле, общая площадь составляет 2,57 тыс. метров. Площадь земельного участка, на котором возведен трёхэтажный особняк, выполнен в стиле дорогостоящего ландшафтного дизайна, занимая 2,3 гектара, недалеко от дома протекает река. Согласно техпаспорта, участок предназначен под индивидуальное жилищное строительство. Элитный подмосковный поселок Сколково, на территории которого расположен самый дорогой в России дом, расположен в двух километрах от МКАД. Жилая площадь резиденции превышает среднероссийские показатели в 14 раз. Дома, которые расположены вокруг элитного особняка, имеют площадь на 256-260 метров. Риэлтеры отмечают, что дом продаётся уже несколько лет подряд, но найти реального покупателя, который готов выложить за объект 4,8 млрд рублей, крайне затруднительно.
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