Самый дорогой дом в РФ продают за 4,8 млрд рублей

На территории России поступил в свободную продажу жилой комплекс, относящийся к категории резиденций. Строение возведено в классическом стиле, общая площадь составляет 2,57 тыс. метров. Площадь земельного участка, на котором возведен трёхэтажный особняк, выполнен в стиле дорогостоящего ландшафтного дизайна, занимая 2,3 гектара, недалеко от дома протекает река. Согласно техпаспорта, участок предназначен под индивидуальное жилищное строительство. Элитный подмосковный поселок Сколково, на территории которого расположен самый дорогой в России дом, расположен в двух километрах от МКАД.Жилая площадь резиденции превышает среднероссийские показатели в 14 раз. Дома, которые расположены вокруг элитного особняка, имеют площадь на 256-260 метров. Риэлтеры отмечают, что дом продаётся уже несколько лет подряд, но найти реального покупателя, который готов выложить за объект 4,8 млрд рублей, крайне затруднительно.

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