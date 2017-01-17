Назван ТОП-15 курортов России на лето-2017 от 1,5 тыс руб

Группа экспертов сервиса поиска отелей RoomGuru.ru составили ТОП-15 наиболее востребованных в ближайшей перспективе курортных направлений на сезон 2017 года, расположенных в пределах Российской Федерации. Сочи признан на первой позиции в предстоящем сезоне, на втором месте традиционно отмечена крымская Анапа. Третьим по массовости поисковых запросов отмечен Геленджик, четвёртое и пятое место занимают соответственно Ялта и Кисловодск.В десятке 15-ти лучших мест отдыха россиян указаны Феодосия, Алушта, Севастополь, Хужир (Иркутская область), Светлогорск (Калининградская область), Евпатория, Коктебель, Ейск, Кубань, Судак, а также Плес (Ивановская область), где сутки проживания в обычном отеле стоит 5,6 тыс. руб. с одного человека, тогда как в Сочи такой же номер обойдётся в 3,2 тыс. руб. В Судаке планируют взимать от 1,5 тыс. руб. в сутки с каждого отдыхающего.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171131-news.html