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Курс доллара на сегодня, 17 января: прогноз на 2017 год о рубле от экспертов

Курс доллара на сегодня, 17 января: прогноз на 2017 год о рубле от экспертов
Крепкий рубль. Именно этот тезис активно начал фигурировать в России после наступления 2017 год. Отечественная национальная валюта уверенно укрепляется по отношению к основным зарубежным. Сегодня эта тенденция продолжилась.

Согласно свежим данным с Московской биржи, которые актуальны на 15:51 по московскому времени, доллар и евро снизились к рублю. В частности, американская валюта просела на 73 копейки и зафиксировалась на отметке в 59,14 рубля. В свою очередь европейская валюта просела чуть меньше - на 25 копеек, после чего стала стоить 63,23 рубля.

Текущее укрепление российского рубля происходит в основном за счет дорожающих нефтяных котировок. По данным на 16:00 мск марка Brent в стоимостном выражении одного барреля выросла на 1,54 процента. На тот момент она стоила 56,62 доллара.

Прогноз курса доллара и евро: мнения экспертов

Если вчера в США был выходной и рынки вяло реагировали на любые изменения, то сегодня ситуация поменялась. Нефтяные котировки меняются достаточно стремительно, что сразу же влечет за собой перемены в курсе рубля к доллару и евро.

В целом эксперты склоняются к тому, что в современных реалиях рублю ничего не грозит. Хорошую поддержку отечественной валюте, помимо нефтяных цен, оказывает еще и налоговый период, пик которого приходится на 28 января. Вместе с этим на текущей недели произойдет сразу несколько важнейших для рынков событий, среди которых выделяется 20 января, когда пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Несмотря на то, что процедура носит чисто технический характер, заявления, которые может сделать глава Белого дома, вполне могут повлиять на мировые рынки.

Помимо этого, на нынешней неделе состоится встреча комитета по мониторингу добычи нефти ОПЕК. В том случае, если будет установлено, что соглашение полностью выполняется, что это подстегнет цены на "черное золото" к новому витку роста.

В четверг же будет еще одно важное событие: заседание ЕЦБ, в ходе которого глава регулятора Марио Драги поведает о текущем состоянии европейской экономики. Ежели будет царить позитивный настрой, то это благоприятно скажется на курсе евро.

На волне этих событий специалисты предполагают, что доллар проведет неделю на уровне 59 рублей, а евро 62,5 рублей.

В заключении эксперты добавляют, что столь радужная картина для российской валюты закончится уже через пару месяцев, так как в марте состоится заседание ФРС США. В том случае, если на нем будет принято решение о повышении ставки, то это даст толчок к росту американской валюты, после чего несладко придется многим валютам, в том числе и рублю.


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