ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут

На биржевых площадках в США и Европе мировые цены на нефть показывают уверенный рост. Движение котировок вверх отмечены в Лондоне (Brent) и в Нью-Йорке (WTI). Цены растут на открытии, об этом свидетельствует данные начавшихся торгов.
В Нью-Йорке (США) и Лондоне (Великобритания) эксперты отмечают влияние на нефтяные котировки соглашения, достигнутого картелем ОПЕК в Дохе (Катар). На площадках Европы и США отмечен рост мировых цен на нефть. На открытии в Лондоне североморская позиция Brent по фьючерсным контрактам с поставкой в марте 2017 года показала положительный тренд на 0,34 процента, достигнув на открытии 56,44 за баррель. За Атлантическим океаном, в Нью-Йорке, на биржевой площадке NYMEX баррель техасской нефти показал рост на 0,42 процента, достигнув на открытии 52,52 за бочку. По состоянию на 08:53 (мск) котировки следующие: Brent – 55,56, WTI (West Texas Intermediate – 52,46 за баррель.
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