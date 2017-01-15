Курс доллара на сегодня, 15.01.2017: прогноз экспертов о курсе доллара и евро к рублю в 2017 году

Курс валют, к которому приковано повышенное внимание из-за наступления 2017 года, указывает на небольшое укрепление российского рубля по отношению к доллару и евро.
Банк России понизил официальные курсы основных мировых валют на выходные и понедельник - 14-16 января. Доллар подешевел на 12 копеек - до 59,37 рубля, евро опустился на 15 копеек - до 63,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные равна 61,0585 рубля.
В свою очередь на Московской бирже ситуация сейчас замерла, так как Россия находится на законных выходных. Соответственно, торги не будут проводиться до начала открытия сессии завтра, 16 января. В данный момент актуальными являются те значения, которые были зафиксированы вечером в пятницу. Из них следует, что доллар стоит 59,67 рубля, а евро 63,47 рубля. Обе валюты укрепились к рублю в следующих параметрах: на 34 копейки и 46 копеек соответственно.
После того, как завершился 2016 год, эксперты поспешили подвести итоги и заглянуть в обозримое будущее. В первую очередь, специалистов, как и простых россиян, интересует вопрос о стабильности российской валюты. Например, в конце года она показала небольшой рост. Продолжиться ли эта тенденция в начале 2017 года? Этот вопрос беспокоит всех, кто интересуется ситуацией на международном рынке.
Несмотря на новогодние каникулы, отечественная валюта все-таки продолжила рост в те дни, когда Московская биржа работала. Так, с начала торгов в 2017 году котировка «черного золота» колебалась в диапазоне от 55 до 58 единиц американской валюты за баррель марки Brent. Однако даже при таком положении на рынке нефти рубль имеет шансы на дальнейшее укрепление из-за повышенного интереса зарубежных инвесторов.
Также многие специалисты указывают на то, что рубль является одной из самых привлекательных валют среди развивающихся стран.
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