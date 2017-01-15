Курс доллара на сегодня, 15.01.2017: прогноз экспертов о курсе доллара и евро к рублю в 2017 году

Курс валют, к которому приковано повышенное внимание из-за наступления 2017 года, указывает на небольшое укрепление российского рубля по отношению к доллару и евро.Банк России понизил официальные курсы основных мировых валют на выходные и понедельник - 14-16 января. Доллар подешевел на 12 копеек - до 59,37 рубля, евро опустился на 15 копеек - до 63,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные равна 61,0585 рубля.В свою очередь на Московской бирже ситуация сейчас замерла, так как Россия находится на законных выходных. Соответственно, торги не будут проводиться до начала открытия сессии завтра, 16 января. В данный момент актуальными являются те значения, которые были зафиксированы вечером в пятницу. Из них следует, что доллар стоит 59,67 рубля, а евро 63,47 рубля. Обе валюты укрепились к рублю в следующих параметрах: на 34 копейки и 46 копеек соответственно.После того, как завершился 2016 год, эксперты поспешили подвести итоги и заглянуть в обозримое будущее. В первую очередь, специалистов, как и простых россиян, интересует вопрос о стабильности российской валюты. Например, в конце года она показала небольшой рост. Продолжиться ли эта тенденция в начале 2017 года? Этот вопрос беспокоит всех, кто интересуется ситуацией на международном рынке.Несмотря на новогодние каникулы, отечественная валюта все-таки продолжила рост в те дни, когда Московская биржа работала. Так, с начала торгов в 2017 году котировка «черного золота» колебалась в диапазоне от 55 до 58 единиц американской валюты за баррель марки Brent. Однако даже при таком положении на рынке нефти рубль имеет шансы на дальнейшее укрепление из-за повышенного интереса зарубежных инвесторов.Также многие специалисты указывают на то, что рубль является одной из самых привлекательных валют среди развивающихся стран.

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