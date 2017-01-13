ЦБ: Fitch, Moody’s и S&P подали документы на регистрацию филиалов в РФ

По словам Шевцова, в настоящее время документация от вех трех агентства находится на рассмотрении ЦБ. Кроме того, одна заявка уже получила одобрение, которое было передано отправителю.«Мы готовы начать совместную работу, однако ее тонкости пока не были оговорены. Руководство ЦБ и Минфина поддержало открытие филиалов рейтинговых организаций, так как теперь они смогут контролировать ситуацию изнутри», - рассказал Сергей Шевцов в ходе сегодняшней конференции. По его словам, официальные данные на этот счет будут обнародованы в ближайшее время.

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