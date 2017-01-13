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Курс доллара на сегодня, 13 января 2017: прогноз экспертов о будущем рубля

Курс доллара на сегодня, 13 января 2017: прогноз экспертов о будущем рубля
Курс валют, внимание к которому продолжает оставаться неимоверно высоким в виду наступления 2017 года, свидетельствует о значительных переменах, среди которых можно выделить укрепление рубля на протяжении пары недель.

Банк России понизил официальные курсы основных мировых валют на пятницу, 13 января. Доллар подешевел на 66 копеек - до 59,49 рубля, евро опустился на 24 копейки - до 63,27 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 13 января равна 61,1979 рубля.

В свою очередь курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,14 руб. при покупке и 61,26 руб. при продаже банком, курс евро на 13 января 2017 равен 61,78 руб. и 65,28 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

А вот на Московской бирже, торги на которой стартовали сегодня, 13 января в 10:00 по московскому времени, ситуация пока развивается по спокойному сценарию. В частности, доллар совершенно не изменился и стоит сейчас 59,33 рубля. В свою очередь европейская валюта поднялась на девять копеек, после чего достигла отметки в 63,10 рубля.

Нефтяные котировки, оказывающие значительное влияние на стоимость отечественной валюты, сегодня утром демонстрируют нисходящую динамику. В частности, марка Brent опустилась на 0,29%, после чего стала стоить 55,85 доллара.

Прогноз курса доллара к рублю на начало 2017 года от экспертов

Рубль накануне продолжил позитивное движение, что сопровождалось дорожающей нефтью. Примечательно, что "черное золото" уже несколько дней подряд пытается закрепиться на уровне выше 55 долларов за бочку.

Сегодня же, 13 января, рынки будут анализировать выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, которая заявила, что не видит никаких проблем и трудностей в американской экономике в краткосрочной перспективе. На такие заявления доллар как правило реагирует укреплением. Не исключено, что к началу следующей недели американец постарается вернуться к уровням 60,5-61,5.

Вместе с этим специалисты валютного рынка дают понять, что ежели рынки и отреагируют на выступление руководителя ФРС снижением, то на грядущей неделе это падение будет с легкостью отыграно. Тем более, что на предстоящей неделе спецкомиссия ОПЕК соберется для мониторинга выполнения обязательств по сокращению добычи нефти. От того, выполняются ли договоренности или нет, и будет зависеть динамика нефтяных цен, а, соответственно, поведение мировых валют.

Те эксперты, которые настроены с максимальной степенью оптимизма, полагают, что если подтвердятся выполнения договоренностей по сокращению добычи, то нефть легко достигнет отметки в 60 долларов за баррель, тогда как российская валюта укрепиться до 57 рублей за доллар. Однако более значительное укрепление не выгодно российским властям, поэтому вскоре в дело может включиться Центробанк РФ.


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