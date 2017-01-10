Курс доллара на сегодня, 10 января 2017 года: изменения на бирже, последние новости

Банк России понизил официальные «новогодние» курсы основных мировых валют на вторник, 10 января. Доллар подешевел на 76 копеек - до 59,89 рубля, евро опустился на 69 копеек - до 63,11 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 10 января 2017 года равна 61,3435 рубля.Но самое пристальное внимание оказывается сосредоточено на изменениях, которые фиксируются сегодня утром на Московской бирже. Здесь наблюдается следующая картина: доллар и евро снижаются по отношению к рублю в свете дорожающей нефти. Так, по свежим данным на 11:09 московского времени, "американец" просел на 23 копейки, составив 59,86 рубля, а евро опустилось на 3 копейки, достигнув уровня в 63,46 рубля.Что же касается самих нефтяных котировок, то они восстановили рост после небольшого спада накануне. На 11:15 мск баррель нефти марки Brent подрос на 0,56 процентов и составлял 55,18 долларов.Накануне, в первый рабочий день в 2017 году, стоимость нефти начала резко снижаться, но затем картина выправилась и сегодняшние значения уже радуют всех тех, кто радеет за курс рубля. Падение же нефтяных котировок было обусловлено растущей буровой активностью в США и увеличения, в рамках соглашения ОПЕК, экспорта нефти из Ирана. Данной стране разрешили повысить добычу на 90 тысяч баррелей в сутки.От динамики цен на нефть изменяется и курс рубля. Весь день доллар предпринимал попытки вернуться к уровню выше 60 рублей и в итоге все-таки добился своего, закончив торги на уровне 60,07 рубля за доллар; евро замер, коснувшись значения 63,47.В предстоящие дни на рынок окажет влияние несколько событий: данные по запасам от Американского института нефти, предстоящая 11 января пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа, выступление в пятницу ночью главы ФРС Джаннет Йеллен, а также начало корпоративной отчетности в США и приближение налогового периода в России.Эксперты в большинстве своем призывают внимательно следить за реакцией валют на эти события. От того, как они отреагируют, зависит их дальнейшая динамика. Так, например, если по совокупности событий американец закрепится ниже 60, то дальнейшей его целью вполне может стать уровень в районе 58 рублей с перспективой в обозримом будущем пробить и вовсе отметку 56 рублей за доллар. Евро же, которое демонстрирует укрепление к доллару на международном валютном рынке, может закрепиться в диапазоне 61,5-64 рубля.При этом, напоминают экономисты, значительному укреплению рубля будет противиться российский ЦБ, для которого крепкий рубль - угроза экономике, а, следовательно, от регулятора можно ожидать какие-либо вербальные или реальные действия в случае резкого роста «деревянного».

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