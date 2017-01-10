Силуанов до 1 марта заключит соглашения о дотациях регионам

Антон Силуанов, глава Минфина России, намерен заключить до 1 марта 2017 года пакет соглашений относительно выделения целевых дотаций регионам. Речь идёт о выравнивании бюджетной обеспеченности субъектов Федерации. По мнению экспертов, это позволит уменьшить кредитную нагрузку на регионы страны.
По инициативе Дмитрия Анатольевича Медведева будут скорректированы сроки заключения соглашений с регионами Российской Федерации относительно распределения целевых правительственных субсидий. В тексте постановления, опубликованного на сайте правительства РФ, указано, что чиновникам Минэкономразвития и Минфина предписано рассмотреть предложение глав субъектов РФ и выполнить их надлежащим образом.
Речь идёт о мерах по обеспечению сбалансированности финансирования местных бюджетов на период с 2017 по 2019 годы. Медведев акцентировал внимание чиновников на необходимости скорейшего погашения задолженности по правительственным кредитам, которые были выделены регионам на протяжение 2015 года.
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