Силуанов до 1 марта заключит соглашения о дотациях регионам

По инициативе Дмитрия Анатольевича Медведева будут скорректированы сроки заключения соглашений с регионами Российской Федерации относительно распределения целевых правительственных субсидий. В тексте постановления, опубликованного на сайте правительства РФ, указано, что чиновникам Минэкономразвития и Минфина предписано рассмотреть предложение глав субъектов РФ и выполнить их надлежащим образом.Речь идёт о мерах по обеспечению сбалансированности финансирования местных бюджетов на период с 2017 по 2019 годы. Медведев акцентировал внимание чиновников на необходимости скорейшего погашения задолженности по правительственным кредитам, которые были выделены регионам на протяжение 2015 года.

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