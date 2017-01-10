Россия начала сокращать добычу нефти Urals по соглашению с ОПЕК

Российская Федерация приступила к незначительному сокращению добычи углеводородов Urals. Это делается в рамках соглашения, подписанного ранее с рядом государств, не являющихся членами картеля ОПЕК. Источник в Минэнерго РФ сообщил о том, что в целом отрасль приступила к снижению.Вслед за этим было отмечено, что сокращение добычи углеводородов Urals превышает пока ранее озвученную цель минимизации до 50 тыс. баррелей в сутки. Соглашение было подписано в катарском городе Доха 30 ноября 2016 года, речь шла о суммарном сокращении мирового производства нефти до 25 млн баррелей в сутки. Первыми приступили к выполнении обещания Иран, Ливия и Россия.

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