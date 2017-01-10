Курс доллара на сегодня, 10 января 2017: эксперты дали прогноз о перспективах рубля

Радужные перспективы рубля, которые появились с наступлением 2017 года, сейчас лишь укрепляются в сознании многих финансовых аналитиков. Они сетуют на то, что вскоре отечественная валюта еще сильнее укрепится.Тем временем, Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на сегодня, 10 января. Курс доллара упал на 76 копеек, его цена теперь составляет 59,89 рубля. Курс евро снизился на 69,8 копейки, теперь его стоимость составляет 63,11 рубля.Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже банком, курс евро на 10 января 2017 равен 61,88 руб. и 65,38 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.На Московской бирже пока изменений нет, так как сегодняшняя торговая сессия стартует в 10 часов утра.Важнейшим событием минувшей недели стало снижение доллара ниже 60-рублевой отметки. Как и прежде, рубль напрямую зависит от нефтяных котировок, которые в последнее время растут.Многие специалисты склоняются к тому, что в обозримом будущем рубль еще сильнее укрепится к доллару и евро. Например, ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров прогнозирует сегодня сдержанную динамику рубля в рамках сложившегося диапазона 59-60 рублей в паре с долларом, с возможными незначительными пробоем верхней границы. После этого, по его словам, многое будет зависеть от реакции нефтяных фьючерсов на информацию по запасам от Американского института нефти."Для оценки дальнейших перспектив рубля нужно следить за уровнем 60 рублей за доллар. Если по совокупности событий и макроэкономических отчетов доллар закрепиться ниже 60, то целью дальнейшего снижения станет отметка около 58, и в более отдаленной перспективе, 55 рублей за доллар", - сказал он, отметив, что для евро ключевым уровнем является отметка 63,30, служащая своего рода "водоразделом" между возможностью дальнейшего снижения и возврата к росту.Эксперт считает возможным укрепление евро против доллара в дальнейшем и закрепления курса в диапазоне 61-64 рубля за единицу европейской валюты.В свою очередь аналитик ВТБ24 Станислав Клещев подчеркивает, что свежим крайне обсуждаемым событием стало снижение доллара ниже 60 рублей. Такую поддержку рублю оказали нефтяные котировки.Аналитик уверен, что на данный момент нет никаких факторов для снижения курса рубля. «Если рубль не будет падать хотя бы неделю, то это даст ему шанс и дальше укрепляться так как почувствуется поддержка со стороны налогового периода. Если же придут позитивные новости от рынка нефти, что вполне реально, что доллар будет стоить 57 рублей», - поведал Клещев.Накануне стоимость барреля нефти Брент упала до отметки 54,88 доллара за баррель. Давление на нефть появилось после того, как стала обнародована информация о том, что Иран повысил экспорт нефти для Индии, Южной Кореи и Китая. Такое поведение Ирана начало нервировать рынок нефти, что в свою очередь уменьшило цену нефти.

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