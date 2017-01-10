Курс доллара на сегодня, 10 января: прогноз экспертов о курсе рубля в 2017 году

К курсу валют приковано повышенное внимание со стороны общества России по той простой причине, что недавно начался 2017 год, с которым связаны большие ожидания. Пока многие моменты оправдываются, что сказывается положительно на курсе отечественной валюты.Несмотря на то, что в первые дни наступившего года рубль уверенно укрепился по отношению к доллару и евро, накануне ситуация на Московской бирже развивалась по несколько иному сценарию. В частности, основные зарубежные валюты сумели отыграть падение. Так, к моменту завершения вчерашней торговой сессии, что случилось в 23:44 по московскому времени, доллар прибавил 46 копеек, а евро укрепилось на 70 копеек. Таким образом, эти валюты стоили 60,08 рубля и 63,47 рубля соответственно.Подобные изменения стали возможны из-за небольшого снижения стоимости нефти, которая накануне снижалась в рамках коррекции. Сегодня утром нефтяные котировки немного прибавили. Так, бочка смеси Brent стала дороже на 0,38 процента, составив 55,08 долларов.Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 января 2017 опустился на 76 копеек по сравнению с показателем на выходные и праздники и составил 59,9 рубля. Курс евро на сегодня упал на 70 копеек - до 63,11 рубля. В свою очередь стоимость бивалютной корзины на вторник составила 61,34 рубля.Ежели обратиться к самым свежим прогнозам аналитиков, то становится понятно, что в настоящее время российская валюта демонстрирует уверенность в своих силах. В частности, на период январских праздников курс рубля продемонстрировал неожиданную для многих позитивную динамику. В этом контексте не выглядят фантастическими прогнозы аналитиков о том, что в обозримой перспективе российская национальная валюта сумеет укрепиться до 55 рублей за доллар.Специалисты подчеркивают, что на столь позитивную динамику курса рубля могли оказать влияние перспективы отмены санкций США после прихода к власти Дональда Трампа. Также рубль мог стабилизироваться из-за замедления инфляции, снижения оттока капитала и укрепления бюджетной системы.И если эксперты валютного рынка вполне резонно предсказывают укрепление рубля до 56-55 руб. за доллар, то в Минфине и Банке России крайне осторожно смотрят на такую перспективу. Дело в том, что чрезмерное укрепление отечественной валюты невыгодно из-за снижения поступлений от экспортеров, тогда как коридор в 55-60 рублей за доллар вполне уместен для властей страны.Помимо всего прочего, на курс рубля могут повлиять еще и сугубо внешние события. Так, если будут расширены санкционные ограничения и появятся новые политические вызовы, а нефть снизится в своей стоимости, то доллар легко достигнет 63-рублевой отметки.

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