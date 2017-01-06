На Ставрополье сократилось количество должников за электричество

По данным пресс-службы губернатора Ставрополья, за одиннадцать месяцев прошлого года уровень расчёта составил 99,2 %, в то время как в 2015 году эти показатели были равны 98,1 %.Сейчас уровень задолженности составляет 2 279 миллионов рублей, что не превышает среднемесячное потребление.

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