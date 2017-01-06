Курс доллара на сегодня, 6 января: прогноз экспертов о рубле на 2017 год

Новогодние каникулы продолжаются, но на Московской бирже все-таки время от времени проходят торги. Первые из них в наступившем 2017 году указали на заметное укрепление рубля по отношению к американской и европейской валютам.По итогам торгов на Московской международной валютной бирже определился официальный курс валют на 6 января 2017 года. Согласно выводам мегарегулятора касательно движения российского рубля в паре с "американцем" и "европейцем", нацвалюта РФ продолжает укрепляться к иностранным валютам, тогда как доллар и евро устойчиво дешевеют в паре с "россиянином".Официальный курс доллара на 6 января по итогам торгов укрепился на значении 59,62 рубля за 1 доллар, что стало рекордным показателем - с 31 июля 2015 года американская валюта не опускалась ниже 60 рублей, что ниже предыдущего показателя на 54 копейки.Официальный курс евро на 6 января также продемонстрировал падение и составил 62,81 рубля за 1 евро, что ниже предыдущих показателей на 55 копеек. Примечательным является то, что американская и европейская валюта в паре с рублем уже на протяжении нескольких дней демонстрируют отрицательный рост.Накануне цена на нефть марки Brent превысила планку $58. Рост котировок проходил на фоне сообщений кувейтских СМИ о том, что с 1 января страна сократила производство на 130 тысяч баррелей в сутки, согласно договоренностям. Однако потом, появилась американская статистика и котировки снизились, после чего рынок немного успокоился и доллар пошел вниз.Эксперты отмечают, что доллар начал дешеветь по отношению ко всем мировым валютам и не смотря на то, что нефть в Азии торгуется в красной зоне, доллар рискует проверить на прочность уровень 60 рублей.Ожидается, что в ближайшее американец может опуститься до 60,1 рубля, ниже падения курса пока не рассматривается, так как рынок ждет пятничные данные занятости населения в США, после которых может начаться коррекция.Вместе с этим специалисты дают понять, что трейдеры уделяют особое внимание публикации декабрьского протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, для оценки мотивации Центробанка в трехкратном повышении учетной ставки в 2017 году.Независимый эксперт и экономист Георгий Ивлев связывает изменение курса рубля с праздничными днями, во время которых биржевая активность снижается. «Скорее всего, скачок курса связан с тем, что сейчас такие полувыходные дни, ликвидность очень низкая, а волатильность очень высокая, плюс нефть растет», - поведал он.При этом долгосрочные прогнозы Георгий Ивлев также делать не стал, так как рынок валют всегда достаточно подвижен. «Существует вероятность, что после праздников курс доллара может опять вырасти, а потом наступит некоторое успокоение», - пояснил экономист в заключении.

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