Доклад внешней разведки США привел к распродаже российских акций

Представители биржевых инвестиционных фондов в США, торгующих ценными бумагами российских компаний, понесли значительные убытки из-за вынужденной распродажи акций после заявления внешней разведки США о вмешательстве Москвы в президентскую гонку. Информация об этом представлена агентством Мarketwatch.
Американские биржевые инвестиционные фонды, которые в начале 2016 года приобрели акции крупных российских госкомпаний, вынуждены срочно распродавать их из-за значительных убытков, нанесенных финансовым интересом фондов. На фоне заявления внешней разведки США о вмешательстве России в президентскую гонку, брокеры вынуждены сбрасывать акции, теряя заработки.
По уточненным данным агентства Мarketwatch, активов фонд потерял на 1,4% от номинальной стоимости ценных бумаг. Н 5 января удалось продать 5,6 млн простых не именных акций, при этом за месяц будет «сброшено» на распродаже не менее 11,7 млн акций. Особо уточняется, что активы стали дешевле на 1,19% у фонда Direxion Daily Arash 3X, он потерял на российских акциях 3% всей годовой выручки.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166906-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.