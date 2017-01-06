Доклад внешней разведки США привел к распродаже российских акций

Американские биржевые инвестиционные фонды, которые в начале 2016 года приобрели акции крупных российских госкомпаний, вынуждены срочно распродавать их из-за значительных убытков, нанесенных финансовым интересом фондов. На фоне заявления внешней разведки США о вмешательстве России в президентскую гонку, брокеры вынуждены сбрасывать акции, теряя заработки.По уточненным данным агентства Мarketwatch, активов фонд потерял на 1,4% от номинальной стоимости ценных бумаг. Н 5 января удалось продать 5,6 млн простых не именных акций, при этом за месяц будет «сброшено» на распродаже не менее 11,7 млн акций. Особо уточняется, что активы стали дешевле на 1,19% у фонда Direxion Daily Arash 3X, он потерял на российских акциях 3% всей годовой выручки.

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