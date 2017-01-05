Курс доллара на сегодня, 5 января 2017, прогноз: "американец" упал ниже 60 рублей

За курсом валют продолжают следить миллионы россиян, для которых важно быть в курсе не только текущих событий, но еще и более-менее осознавать ближайшую перспективу в плане возможностей рубля.Главное событие сегодняшнего дня, 5 января 2017 года, заключается в том, что доллар впервые за полтора года опустился ниже 60 рублей. Это случилось в первый раз после июля 2015 года. По состоянию на 14.32 по московскому времени доллар «просел» до 59 рублей 74 копеек. Евро также подешевел - до 62 рублей 73 копеек.Эксперты уже успели заявить, что такое падение курса иностранных валют означает позитивные изменения для российской экономики. Кроме снижения курса, параллельно этому событию возрастает котировка на нефть. На данный момент известно, что будущая стоимость фьючерса на нефть от Brent, поставки которой запланированы на февраль этого года, подорожали на 0,3% - теперь цена за баррель составляет $56,65.Накануне цена на нефть марки Brent превысила планку $58. Рост котировок проходил на фоне сообщений кувейтских СМИ о том, что с 1 января страна сократила производство на 130 тысяч баррелей в сутки, согласно договоренностям. Однако потом, появилась американская статистика и котировки снизились, после чего рынок немного успокоился и доллар пошел вниз.Курс доллара накануне оказал снижение против большинства валют. Ускорение инфляции в Еврозоне говорит о возможности более сдержанного стимулирования ЕЦБ, а это, в свою очередь, поддерживает евро и другие валюты региона.

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