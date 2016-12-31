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В 2016 году рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Уходящий 2016 год завершился ростом на 20,1% к доллару и на 24,7% к евро. Соответствующие данные эксперты Московской биржи публикуют в СМИ.

В 2016 году рубль укрепился по отношению к доллару и евро


Последний день торгов в этом году завершился с результатом 61,27 рубля к американскому доллару и 64,52 к евро. Стоит сказать, что годом ранее в финале 2015-го курсы были на отметках 73,59 и 80,43 соответственно.
Рекордное значение доллара было зафиксировано экспертами Московской биржи 21 января, когда его курс достиг практически 86 рублей. Евро тогда стоил 93,7 рублей.


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