Курс доллара и евро на сегодня, 30.12.2016: прогноз, какой курс валют сейчас, 30 декабря, в России

Курс валют на сегодняшний день, 30 декабря 2016 года, свидетельствует о том, что Центробанк опустил официальные курсы "американца" и евро, пусть и в пределах нескольких копеек.Установленный регулятором официальный курс евро на сегодня опустился на 46,65 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 63,02 рубля, курс доллара на 30 декабря 2016 упал на 39,39 копейки - до 60,27 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 42,7 копейки - до 61,50 рубля.В свою очередь курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 58,94 руб. при покупке и 58,94 руб. при продаже банком, курс евро на 30 декабря 2016 равен 62,19 руб. и 65,69 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.Сегодняшний день ожидается ключевым в плане определения курса рубля на новогодние праздники, которые в России длятся почти десять дней. В последний день торгов 2016 года вряд ли можно ожидать существенных изменений на бирже. Обусловлено это тем, что львиная доля его участников уже отправилась на заслуженный отдых. Что касается краткосрочной перспективы, то в ней эксперты, рассматривая ситуацию после новогодних праздников, констатируют, что она будет развиваться по спокойному сценарию, тогда как в фокусе игроков останется исполнение договоренностей по добыче нефти, а именно сокращения ее объемов.Еще одним важнейшим моментом, который может оказать давление на российскую валюту, является статистика из Китая, которая будет доступна уже в первые дни 2017 года. В том случае, если в ней будут иметься признаки замедления развития экономики Поднебесной, то это может оказать нисходящее давление на нефтяные котировки, что отразится также и на рубле.Следует уточнить, что в праздничные дни Московская биржа будет работать с 3 по 6 января, тогда как установленные сегодня курсы ЦБ РФ менять не будут. Таким образом, они будут действительны вплоть до девятого января, последнего официального выходного дня в России.

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