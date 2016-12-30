Курс доллара на сегодня, 30 декабря: эксперты дали прогноз о рубле в последние дни 2016 года

Курс валют, остающийся в центре внимания общественности, сейчас все больше актуален. Дело в том, что до завершения 2016 года остается пару дней, поэтому россияне хотят знать, к чему готовиться в плане курсов доллара и евро по отношению к рублю.Установленный регулятором официальный курс евро на сегодня опустился на 46,65 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 63,02 рубля, курс доллара на 30 декабря 2016 упал на 39,39 копейки - до 60,27 рубля. В свою очередь стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 42,7 копейки - до 61,50 рубля.На Московской бирже на протяжении всего вчерашнего дня американская и европейская валюта снижались к рублю. Однако ближе к завершению торговой сессии случилась коррекция, в ходе которой доллар и евро немного прибавили. Таким образом, к моменту закрытия торговой сессии, доллар поднялся на 14 копеек, составив 60,48 рубля, а европейская валюта подорожала на 49 копеек, остановившись на отметке в 63,29 рубля.Нефтяные котировки, влияние которых на отечественную валюту остается колоссальным, свидетельствуют о небольшом подорожании. В частности, стоимость барреля "черного золота" марки Brent, ежели опираться на утро сегодняшнего дня, прибавила 0,37%, после чего достигла уровня в 57,04 доллара.Специалисты валютного рынка сетуют на то, что последние торговые сессии завершающегося 2016 года проходят в режиме экономии, затронувшей не только усилия биржевых трейдеров, но еще и деньги, которые предназначались для активных операций. На данный момент времени можно констатировать, что основная масса игроков на рынке уже ушли в негласный отпуск, потому торговые обороты на московской бирже с каждым днем становятся все меньше.Эксперты добавляют, что несмотря на то, что на московской бирже будет меньше выходных дней, чем у большинства российских предприятий, вряд ли стоит ожидать возвращения ликвидности на рынки ранее 9 января.В ближайшие пару дней ситуация будет складываться благоприятным образом для рубля. В частности, аналитики не исключают, что стоимость нефти перешагнет отметку в 58 долларов за баррель, после чего начнет уверенную поступь к 60-долларовой. В подобных условиях в глубине души трейдеров теплится надежда на то, что уже в начале 2017 года российская валюта сумеет преодолеть отметку в 60 рублей за доллар, тогда как евро пробьет 62 рубля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165195-news.html