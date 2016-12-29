Информация о том, какими будут цены на основные продовольственные товары и коммунальные услуги, в условиях продолжающегося экономического кризиса, волнует всех без исключения россиян, поэтому они радуются любой информации, предоставляемой экспертами (естественно, надеясь на то, что она будет оптимистичной). Прогноз Минэкономразвития о индекс-дефляторе на 2017 год сегодня пользуется особенной популярностью среди населения России как раз из-за того, что он позволяет оценить сложившуюся экономическую ситуацию и дать прогноз относительно ее дальнейшего развития, поэтому время на его изучение будет точно потрачено не зря, хотя по началу это задание некоторым и может показаться сложным.
Что такое индекс-дефлятор?
Индексом дефлятором специалисты называют экономический показатель, который определяет движение цен в конкретный временной период, а для его расчета необходимо сравнить стоимость товара в текущем и планируемом временном отрезке. Не стоит путать данный показатель с индексом потребительской стоимости товаров и услугу, потому что первый рассчитывается на основе цены в какой-то конкретный временной промежуток (наиболее важный критерий), и при его расчете используется не только полный перечень товаров уже имеющихся на рынке, а еще и новые поступления. Нужно сказать о том, что специфика реального расчета немного уменьшает реальный размер инфляции, следовательно, с его помощью можно будет немного «улучшить» реальную экономическую ситуацию в стране, правда, произойдет это только на документальном уровне. Именно поэтому оценивать прогнозный индекс дефлятор на 2017 год необходимо максимально аккуратно, потому что власти могут сознательно «рисовать» улучшенное положение дел, хотя в реальности все будет немного иначе.
Прогноз от экспертов
Специалисты Минэкономразвития утверждают, что россиян в скором будущем может ожидать существенное замедление уровня цен продовольствия и услуг, и по их же показателям инфляция ближайшем будущем будет сокращена в два раза. Надо, правда, сделать оговорку на том, что эти данные составлялись еще в 2015 году и затрагивал он период, длящийся три года, поэтому погрешности в нем быть могут. Инфляция будет относительно небольшой (6-8%), при этом стоимость нефти должна составлять 50-52 доллара за баррель, потому что только при таких показателях можно будет рассчитывать на оптимальные изменения в состоянии функционирования государственной системы и получение оптимальных экономических показателей.Не нужно быть экспертом, чтоб понять, прогноз сам себя не оправдал, потому что нефть сегодня стоит гораздо меньше, чем планировалось, значит нужно планировать индексы дефляторы на 2017-2018 годы гораздо тщательнее, и за основу нужно брать новые данные. Минэкономразвития считает, что даже минимальное падение уровня рубля сопровождается повышением инфляции, что, безусловно, плохо отразиться на состоянии экономической системы. Однако есть еще резервные финансовые средства (эксперты называют их незапланированными), которые также могут стать косвенной причиной повышения уровня инфляции, поэтому на положительные изменения рассчитывать пока рано. Большинство экспертов считает, что пока рано настраиваться на положительный лад, ведь факторы, которые могут привести к постепенному удорожанию стоимости товаров и услуг, еще имеются на практике, следовательно, назвать экономические показатели положительными в современное время практически невозможно.
Чего ожидать?
Сложно точно сказать о том, каким именно будет индекс-дефлятор в экономике, потому что в разных областях промышленности он будет неодинаковым, следовательно, индекс-дефлятор на 2017 год от Минэкономразвития в строительстве будет немного отличаться от такого же показателя, но в сфере производства каких-либо товаров или услуг. Индекс потребительских цен составит примерно 104,3% а вот в электроэнергетике или железнодорожных перевозках размер данного показателя составит 108,6 и 104,5 единиц, выраженных в процентном соотношении. Нужно, правда, сказать о том, что не все представители Минэкономразвития согласны с подобными оптимистичными прогнозами, и они вызывают у них сомнения, потому что ряд независимых экспертиз говорит о том, фактически удорожание продукции еще реально неопределенно. В данном случае на индекс дефлятор будет оказывать влияние курс доллара, продолжающиеся санкции, которые запрещают ввоз на территорию страны некоторых импортных товаров и услуг, и завышенные кредитные ставки (после начала кризиса банковская сера еще не успела привести функционирование своих подразделений в порядок). Подводя итоги, необходимо сделать акцент на том, что прогноз индекса-дефлятора на следующий год все-еще остается достаточно спорным, потому что экономическая ситуация в государстве постоянно меняется, поэтому стоит рассчитывать на положительную динамику изменения данного показателя, но не стоит отрицать того, что все в одночасье сможет измениться в худшую сторону.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165116-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.