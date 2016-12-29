Что такое индекс-дефлятор?

Прогноз от экспертов

Чего ожидать?

Прогноз Минэкономразвития о индекс-дефляторе на 2017 год сегодня пользуется особенной популярностью среди населения России как раз из-за того, что он позволяет оценить сложившуюся экономическую ситуацию и дать прогноз относительно ее дальнейшего развития, поэтому время на его изучение будет точно потрачено не зря, хотя по началу это задание некоторым и может показаться сложным.Не стоит путать данный показатель с индексом потребительской стоимости товаров и услугу, потому что первый рассчитывается на основе цены в какой-то конкретный временной промежуток (наиболее важный критерий), и при его расчете используется не только полный перечень товаров уже имеющихся на рынке, а еще и новые поступления. Нужно сказать о том, что специфика реального расчета немного уменьшает реальный размер инфляции, следовательно, с его помощью можно будет немного «улучшить» реальную экономическую ситуацию в стране, правда, произойдет это только на документальном уровне. Именно поэтому оценивать прогнозный индекс дефлятор на 2017 год необходимо максимально аккуратно, потому что власти могут сознательно «рисовать» улучшенное положение дел, хотя в реальности все будет немного иначе.Не нужно быть экспертом, чтоб понять, прогноз сам себя не оправдал, потому что нефть сегодня стоит гораздо меньше, чем планировалось, значит нужно планировать индексы дефляторы на 2017-2018 годы гораздо тщательнее, и за основу нужно брать новые данные.Минэкономразвития считает, что даже минимальное падение уровня рубля сопровождается повышением инфляции, что, безусловно, плохо отразиться на состоянии экономической системы. Однако есть еще резервные финансовые средства (эксперты называют их незапланированными), которые также могут стать косвенной причиной повышения уровня инфляции, поэтому на положительные изменения рассчитывать пока рано. Большинство экспертов считает, что пока рано настраиваться на положительный лад, ведь факторы, которые могут привести к постепенному удорожанию стоимости товаров и услуг, еще имеются на практике, следовательно, назвать экономические показатели положительными в современное время практически невозможно.Сложно точно сказать о том, каким именно будет индекс-дефлятор в экономике, потому что в разных областях промышленности он будет неодинаковым, следовательно, индекс-дефлятор на 2017 год от Минэкономразвития в строительстве будет немного отличаться от такого же показателя, но в сфере производства каких-либо товаров или услуг.Нужно, правда, сказать о том, что не все представители Минэкономразвития согласны с подобными оптимистичными прогнозами, и они вызывают у них сомнения, потому что ряд независимых экспертиз говорит о том, фактически удорожание продукции еще реально неопределенно. В данном случае на индекс дефлятор будет оказывать влияние курс доллара, продолжающиеся санкции, которые запрещают ввоз на территорию страны некоторых импортных товаров и услуг, и завышенные кредитные ставки (после начала кризиса банковская сера еще не успела привести функционирование своих подразделений в порядок).

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