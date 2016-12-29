Какие изменения при сдаче НДФЛ в 2017 году в России

Налоговая система претерпевает в последнее время существенные изменения, поэтому нет ничего удивительного в том, что огромное количество людей ищет информацию, касающуюся того, какие изменения НДФЛ в 2017 году могут ожидать жителей РФ. Эксперты считают, что все планируемые изменения принесут государству новые возможности, хотя они и понимают, что многим понадобится время для того, чтоб их изучить. НДФЛ – налог на добавочную стоимость, который уплачивается физическими лицами. Он относится к налоговым отчислениям прямого федерального значения. Налог исчисляется в процентах, а денежные средства за его уплату поступают в казну государственного бюджета, и нужно сразу сказать о том, что особенное значение он имеет для людей, которые ведут предпринимательскую деятельность, ведь нововведения будущего времени по большому счету касаются именно их.
Какими будут ставки?
В современное время базовая налоговая ставка по данной выплате имеет размер – 13%, поэтому она является одной з наиболее низких в стране, неудивительно, что эксперты задумались об ее увеличении, ведь в период кризиса любые средства наполнения государственного бюджета лишними не будут. Обсуждая то, какие изменения ставки НДФЛ в 2017 году будут ожидать россиян, необходимо сделать акцент на том, что рост данного коэффициента всего лишь на 1% принесет федеральной казне около 200 млрд. рублей, что точно не помешает современной экономической системе, которая существенно пострадала от значительного снижения стоимости нефтяных котировок. Недавно депутаты Государственной Думы начали рассматривать законопроект, который касается повышения ставки сразу на 3% (до 16), но нужно сказать, что власти пока ничего не решили точно, поэтому он будет таким же, как и прежде, а ставки будут зависеть от определенного вида деятельности. Резиденты могут рассчитывать на ставку в размере 13%, которая будет начисляться на предпринимательскую деятельность или полученные дивиденды, связанные с продажей имущества, и 35% придется заплатить в случает получения вклада или выигрыша. Нерезиденты также могут рассчитывать на тринадцати процентную ставку на ведение трудовой деятельности и 30% от всех остальных категорий налогообложения. Даже несмотря на длительный экономический кризис, стоит сказать о том, что ставки будут иметь прежний размер, а вопрос об их увеличении было решено отложить до 2018 года, когда ситуация (если верить мнению экспертов) придет в норму.
Каких изменений можно ожидать?
Обсуждая вопрос о том, какие изменения при сдаче НДФЛ в 2017 году в России ожидаются ближайшем будущем, стоит сказать, что жителей страны ждут следующие нововведения:
отчеты о налоговой деятельности сдавать в соответствующие государственные структуры необходимо ежеквартально (любой бухгалтер знает о том, сколько физических затрат придется потратить на данное действие, поэтому многим данное нововведение не понравится, ведь оно спряжено с трудностями);
произойдет небольшое изменение в отчислении налога с отпускных, который в современное время придется начислять до конца того месяца, когда человек получит выплаты за данный период;
в случае появления проблем с нехваткой средств для оплаты данного налогового отчисления, справку об этих «обстоятельствах» необходимо подавать в налоговую службу до 1 марта, более того, теперь документы можно сдавать в электронном виде, что делает процесс сдачи документации максимально простым и легким;
современное налоговое законодательство также разрешает физическим лицам в течение пяти лет не делать налоговые отчисления на имущество (однако данное правило затрагивает только те объекты имущественной собственности, которые были приобретены в пользование после 2016 года).
Налоговые вычеты
Нельзя не сказать, что многие интересуются тем, какие изменения вычетов НДФЛ в 2017 году, потому то они позволят россиянам сэкономить, а в современных условиях данный факт лишним точно не будет. Существуют социальные вычеты, которые предполагают скидки на оплату НДФЛ для людей, которые делают взносы в благотворительные организации, тратят деньги на обучение, лечение или систему добровольного страхования. Имущественные выплаты описаны выше, но нужно сказать, то раньше не платить налог можно было три года, а теперь данный показатель увеличился до пяти лет. И особенно внимание необходимо также уделить тому, какие изменения вычеты на детей НДФЛ в 2017 году, потому что действующее законодательство предусматривает налоговый вычет на первых двух детей в размере 1400 рублей, и 3000 на третьего и каждого следующего малыша (единственный родитель может рассчитывать на вычеты в двойном размере). Вычет формируется на основании декларации, которая предоставляется налогоплательщику на основании всех документов, которые дают на него право. В качестве резюме нужно сказать о том, что налоговые нововведения будут, поэтому необходимо потратить силы на их изучение, потому что в обратном случае сюрпризов в 2017 году (не всегда приятных) ждать не стоит.
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