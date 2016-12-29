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План проверок на 2017 год прокуратурой

Современное экономическая система устроена так, что для полноценного выживания человек должен постоянно подчиняться установленным нормам и законодательным актам, именно с это целью были придуманы проверяющие органы, к которым относится Генпрокуратура – власть, с которой приходится считаться каждому россиянину. Неудивительно, что многих сегодня интересует план проверок на 2017 год прокуратурой, к составлению которого власти относятся с большой ответственностью. Сразу стоит сказать о том, что в современное время нет информации о том, как именно он должен выглядеть, но к концу года документ должен быть не только обнародован, а и размещен на сайте Генпрокуратуры, потому что представители государственных организаций должны его тщательно изучить и подготовиться к соответствующим проверкам.
План проверок на 2017 год прокуратурой


Разновидности проверок прокуратуры

Проверкой, согласно законодательным нормам, принято назвать мероприятия, направленные на оценку качеств контроля правовой деятельности некоторых лиц, ведущих юридическую деятельность (требования к ее ведению прописаны в определенных законодательных актах). Различают плановые, внеплановые и выездные проверочные мероприятия. Первые проводятся только по заранее установленному графику, и отклонения от составленного графика караются соответствующим штрафом, поэтому план проверок юридических лиц на 2017 год прокуратурой РФ больше всего интересует предпринимателей, ведь это дает им время учесть все свои недочеты и пройти проверку качественно. Внеплановые проверки являются более опасными, потому что проводятся по требованию, а существуют также еще документальные проверки, во время проведения которых специалисты Генпрокуратуры проверяют документы на правильность составления и учета, и в у многих обнаруживаются ошибки, поэтому за ведением документации необходимо следить с особенной тщательностью.

Особенности и условия проведения проверок

Обсуждая данный вопрос, не стоит забывать о том, что власти стараются пресечь всевозможные факты мошенничества, поэтому особое внимание необходимо уделить тому, что за проведение данных мероприятий платить не стоит. Более того, оплата подобных услуг будет расцениваться как взятка, а за подобное правонарушение можно подать на проверяющего в суд и призвать его к ответственности. Касательно сроков – проверка проводится в течение 50 часов (безусловно) только рабочих, следовательно, она проходит 20 дней, но есть и исключения – малый бизнес с числом сотрудников до 15 человек и прибылью не более 60-ти миллионов проверяется 15 дней. Увеличить срок проведения мероприятий, естественно, можно, но для этого необходимы веские основания и разрешение, полученное от вышестоящих органов.
Составленный официальный план проверок юридических лиц на 2017 год позволит человеку подготовится к мероприятию и составить план действия на данный период, причем стоит сказать, что человека должны предварительно уведомить о проведения данного мероприятия за три дня до установленной даты. Отсутствие письменного уведомления может стать причиной отказа от проверки, хотя ссориться с представителями Генпрокуратуры крайне не рекомендуется. Более подробные правила изложены в соответствующем федеральном законопроекте, и результаты мероприятия будут считаться полностью действительны только тогда, когда все условия будут соблюдены.
План проверок на 2017 год прокуратурой


Ограничения и запреты

Изучая план проверок на 2017 год генеральной прокуратурой можно заметить то, что им не будут подвергаться коммерческие организации и фермерские хозяйства. Которые относятся к малому бизнесу, но это касается только плановых мероприятий. Проверку документов и внеплановые посещения тех или иных организаций представителей Генпрокуратуры никто не отменяет, значит к ним необходимо готовиться (что без графика будет сделать достаточно сложно).
Предприниматели, которые ведут рисковую деятельность, а также те люди, которые ранее привлекались к ответственности специалистами Генпрокуратуры также могут найти себя в соответствующем списке, поэтому им также придется подготовиться к подобному сценарию развития событий заранее. Более того, план проверок юридических лиц на 2017 год налоговой инспекции содержит информацию о неналоговых проверках, которые считаются административными методами контроля работы за предприятиями. Недавно власти приняли закон, который содержит информацию о запрете их проведения в течение следующих нескольких лет (до 2018 года). Интересно то, что право на не прохождение от неналоговой проверки предприятия сами подтверждать (как и требовать) не могут, ведь именно этим будут заниматься органы местной власти.
В общем, изучить план Генпрокуратуры стоит каждому, ведь в будущем году страну будет ждать огромное количество изменений, и встречать их необходимо подготовленными.
План проверок на 2017 год прокуратурой


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