Современное экономическая система устроена так, что для полноценного выживания человек должен постоянно подчиняться установленным нормам и законодательным актам, именно с это целью были придуманы проверяющие органы, к которым относится Генпрокуратура – власть, с которой приходится считаться каждому россиянину. Неудивительно, что многих сегодня интересует план проверок на 2017 год прокуратурой, к составлению которого власти относятся с большой ответственностью. Сразу стоит сказать о том, что в современное время нет информации о том, как именно он должен выглядеть, но к концу года документ должен быть не только обнародован, а и размещен на сайте Генпрокуратуры, потому что представители государственных организаций должны его тщательно изучить и подготовиться к соответствующим проверкам.
Разновидности проверок прокуратуры
Проверкой, согласно законодательным нормам, принято назвать мероприятия, направленные на оценку качеств контроля правовой деятельности некоторых лиц, ведущих юридическую деятельность (требования к ее ведению прописаны в определенных законодательных актах). Различают плановые, внеплановые и выездные проверочные мероприятия. Первые проводятся только по заранее установленному графику, и отклонения от составленного графика караются соответствующим штрафом, поэтому план проверок юридических лиц на 2017 год прокуратурой РФ больше всего интересует предпринимателей, ведь это дает им время учесть все свои недочеты и пройти проверку качественно. Внеплановые проверки являются более опасными, потому что проводятся по требованию, а существуют также еще документальные проверки, во время проведения которых специалисты Генпрокуратуры проверяют документы на правильность составления и учета, и в у многих обнаруживаются ошибки, поэтому за ведением документации необходимо следить с особенной тщательностью.
Особенности и условия проведения проверок
Обсуждая данный вопрос, не стоит забывать о том, что власти стараются пресечь всевозможные факты мошенничества, поэтому особое внимание необходимо уделить тому, что за проведение данных мероприятий платить не стоит. Более того, оплата подобных услуг будет расцениваться как взятка, а за подобное правонарушение можно подать на проверяющего в суд и призвать его к ответственности. Касательно сроков – проверка проводится в течение 50 часов (безусловно) только рабочих, следовательно, она проходит 20 дней, но есть и исключения – малый бизнес с числом сотрудников до 15 человек и прибылью не более 60-ти миллионов проверяется 15 дней. Увеличить срок проведения мероприятий, естественно, можно, но для этого необходимы веские основания и разрешение, полученное от вышестоящих органов. Составленный официальный план проверок юридических лиц на 2017 год позволит человеку подготовится к мероприятию и составить план действия на данный период, причем стоит сказать, что человека должны предварительно уведомить о проведения данного мероприятия за три дня до установленной даты. Отсутствие письменного уведомления может стать причиной отказа от проверки, хотя ссориться с представителями Генпрокуратуры крайне не рекомендуется. Более подробные правила изложены в соответствующем федеральном законопроекте, и результаты мероприятия будут считаться полностью действительны только тогда, когда все условия будут соблюдены.
Ограничения и запреты
Изучая план проверок на 2017 год генеральной прокуратурой можно заметить то, что им не будут подвергаться коммерческие организации и фермерские хозяйства. Которые относятся к малому бизнесу, но это касается только плановых мероприятий. Проверку документов и внеплановые посещения тех или иных организаций представителей Генпрокуратуры никто не отменяет, значит к ним необходимо готовиться (что без графика будет сделать достаточно сложно). Предприниматели, которые ведут рисковую деятельность, а также те люди, которые ранее привлекались к ответственности специалистами Генпрокуратуры также могут найти себя в соответствующем списке, поэтому им также придется подготовиться к подобному сценарию развития событий заранее. Более того, план проверок юридических лиц на 2017 год налоговой инспекции содержит информацию о неналоговых проверках, которые считаются административными методами контроля работы за предприятиями. Недавно власти приняли закон, который содержит информацию о запрете их проведения в течение следующих нескольких лет (до 2018 года). Интересно то, что право на не прохождение от неналоговой проверки предприятия сами подтверждать (как и требовать) не могут, ведь именно этим будут заниматься органы местной власти. В общем, изучить план Генпрокуратуры стоит каждому, ведь в будущем году страну будет ждать огромное количество изменений, и встречать их необходимо подготовленными.
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