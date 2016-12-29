Какой будет индекс потребительских цен на 2017 год от Минэкономразвития

Сегодняшнее положение дел в разрезе российской экономики дает позволяет предполагать дальнейший рост цен для потребителей. Грядет новый год, а потому сейчас -самое время размышлений народа о будущем.Правительство убеждает в том, что идет позитивная тенденция, и в скором будущем экономика страны устаканится. Прекратится рост цен, уровень инфляции понизится, увеличится валовый продукт. Так ли это, если основываться на холодных расчетах и спрогнозированных цифрах? Каким будет индекс потребительских цен на 2017 год — от Минэкономразвития есть некоторые данные, рассмотрим их в статье.
Данные Минэкономразвития
Специалисты министерства склоняются к следующему:
уровень инфляции взял курс на снижение. Уже к зиме 2016 года он снизится почти на 5%;
граждане уже в начале 2017 года смогут ощутить замедленное повышение потребительских цен. На исходе 2017-го наступит отсутствие удорожания;
в 2017 инфляция продолжит снижаться. Ожидается, что ее уровень снизится до 6%;
Банк России поддерживает описанные выше прогнозы. Действительно, российская экономика, хоть и не процветает, но уже не находится на критическом уровне. Поэтому, можно говорить о периоде застоя в стране, но никак не о кризисе. Если же прогнозы сбудутся, они дадут ощутимый толчок в экономическом развитии России.
Мнение контрольно-счетного органа
Оптимистические прогнозы министерства вызывают сомнения у представителей Счётной палаты. СП сформировало собственный прогноз индекса потребительских цен на 2017 год. Оказывается, все не так радужно, и факторы роста цен все еще имеют силу. Цена на нефть по-прежнему не стабильна, амплитуда колебаний высока. Повышение стоимости нефти возможно, но эта возможность почти не вероятна. Скорее, произойдет обратное и цена на нефть понизится, в связи с перенасыщением рынка. Существует и такой сценарий: цена на нефть составит более $40 за баррель, а стоимость доллара может достичь 76 рублей. При таком раскладе инфляция резко возрастет и достигнет отметки в 13%, а то и 20%.
Погрешность методов прогноза
По какой бы точной формуле не рассчитывались индексы потребительских цен, всегда есть вероятность ошибки. Ведь за основу так называемой потребительской корзины для расчета берется определенный стандартный набор продуктов и услуг, приобретаемый среднестатистическим россиянином. Главное, чтобы состав этой корзины был актуальным сейчас и здесь. Ведь если допустить хотя бы незначительные изменения состава корзины, можно получить совершенно иной результат.
Что говорит нам Росстат?
Росстат о индексе потребительских цен на 2017 год сообщает графиками и кривыми, основываясь на прошедших периодах.
Анализ графика роста ИПЦ в 2016 году показывает, что если с февраля по май ИПЦ совершил резкий скачок, то на протяжении последних трех месяцев наблюдается достаточно ровная линия. То есть цены остаются в определенном стабильном диапазоне. В 2017 году ИПЦ на товары снизится на 1,9% (107,4 — 105,5%). На услуги, предоставляемые гражданам, — на 1,4% (107,4 — 106). Повышение цен товаров и услуг остановится.Рост индекса потребительских цен на 2017 год не предвидится.
На какие товары и услуги снизятся цены?
Цены на топливо будут расти медленно. То же самое произойдет с тарифами на электроэнергию, тепло. Производители этих товаров понесут наименьшие издержки. Ощутимо снизятся цены на продовольственные товары (на 1,9% в 2017 году). Скорее, это объясняется тем, что некоторые граждане вернулись к натуральному хозяйству: выращивают овощи для собственного потребления, заготавливают продукты. Непродовольственные товары тоже подешевеют. В их отношении ИПЦ снизится на 2,1% (106,9 — 104,8 %) В категории «Услуги населению» наибольшее снижение индекса коснулось сферы ЖКХ. К кону 2017 года индекс составит 105,1% (против нынешних 107,5%)
Как связан ИЦП с доходами граждан?
Зная среднегодовой ИЦП, можно подсчитать, сколько реально зарабатывает человек с учетом актуальной на данный момент потребительской корзины. Ведь если двумя годами ранее при зарплате 25 000 рублей гражданин мог позволить себе купить лишь необходимые для жизнедеятельности вещи и услуги, то среднегодовой индекс потребительских цен на 2017 год в России позволит ему чувствовать себя свободнее. Он составит около 105,8% ( 2016 год — 107,4%).
Антиинфляционная политика
Аналитики Министерства экономразвития говорят о том, что для укрепления благосостояния населения потребуется увеличение уровня доходов граждан, стабилизация рубля, грамотно продуманная банковская политика. Не отрицают они и роль роста рыночного предложения, высокого уровня конкуренции среди предлагаемых товаров. Конечно, позитивный настрой министерства разделяют далеко не все. Появилось много критики. Однако, прогнозы построены на «сухих» данных — это индексы и дефляторы ВВП. Поэтому, они адекватны и, более того, уже утверждены Правительством. ИЦП рекомендовано применять при формировании стоимости продуктов и услуг, расчете тарифов. Это авторитетное и самое верное мнение. Остается лишь довериться экспертам, а оправдаются ли их прогнозы, сможет отразить только время.
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