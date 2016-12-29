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Какой налог на выигрыш в России в 2017 году

В наше время ценный приз или лотерейный выигрыш облагается, согласно законодательству, налогом. Какой налог на выигрыш в России 2017, сколько нужно заплатить и каким образом, зависит от вида лотереи, стоимости приза и др.
В настоящее время, да и в ближайшее будущее от выигрыша в лотерее призеру требуется уплатить налог в 13 процентов. Об этом можно посмотреть в Налоговом кодексе России, главе 23 — ей.
Какой налог на выигрыш в России в 2017 году


Как заплатить налоговую сумму за выигрыш

Оплачивать НДФЛ необязательно тот час, как трофей уже у Вас. Требуемая сумма вносится в том месте, где проживает призер. Последний срок уплаты – 15 июля следующего за выигрышным года. То есть, выиграв в нынешнем 2016 – ом году, налоговая сумма платится до 15.07.2017.
Необходимостью является и предоставление декларации по форме 3 – НДФЛ в контролирующий орган в той местности, где зарегистрирован гражданин. Последний срок сдачи – 30.10 года, следующего за тем, в котором имел место выигрыш.
Как выглядит документ, и скачать его форму можно на портале налоговой инстанции или в иных источниках сети Интернет. Заполнив нужные строки, декларацию отправляют налоговикам. Существует несколько способов взаимодействия с контролирующим органом:
  • Доставить бумагу самому либо через третье лицо, уполномочив его на это.
  • Ценное или с уведомлением почтовое отправление.
  • Посредством электронной связи через специальные программы.

Когда платится налог на выигрыш в России 2017 на 35 процентов

Когда человек выигрывает, воспользовавшись обычной лотереей, пошлина от выигрыша составить 13 процентов. К примеру, от миллиона это будет 130 тысяч, от 2 – х млн. – 260 тыс.
Налог на выигрыш в России 2017 на 35 процентов нужно уплачивать, когда Вы стали участником и получили денежную сумму или приз, например, это был розыгрыш в теле эфире либо акция торговой организации, журнальная викторина и подобное.

Что будет, если не платить

Неуплата налога на выигранный приз или денежный эквивалент невозможна, за это предусмотрено административное наказание. За минимальные суммы, такие как: 50, 100 руб. никто не будет спрашивать, а вот более крупные денежные знаки или призовые вещи высокой стоимости в обязательном порядке облагаются налогом.
Возможно лишь прибегнуть к незначительному уменьшению налога. Статья 217, пункт 28 Налогового кодекса России говорит об освобождении от налогооблагаемой базы призовые предметы, ценовая характеристика которых не выше 4 тыс. руб. Но только если это один приз в год. Потому как, если их несколько, стоимость их суммируется, а уж с нее уплачивается налоговый взнос.
На примере это выглядит так: выиграв хоть 38 или 40 призов стоимостью 100 руб. каждый, и получив путем сложения общую стоимость призов в 3800 или 4000 руб., налоги не платятся. Когда сумма за призы превышает 4 тысячи, к примеру, это 6 тыс. руб., то налоговая часть оплатится с разницы, в примере это 6000 – 4000 = 2000 руб. Здесь, с 2 – ух тысяч и посчитается налоговая часть. С какой суммы считается налог на выигрыш в России в 2017 году, сегодня ясно, это сумма выше 4000 руб.
Какой налог на выигрыш в России в 2017 году


Ответственность за неуплату

  • Основным наказанием будет штрафная санкция, равная 20 – ти процентам от суммарной стоимости налога. При этом суд может доказать, что произошло умышленное уклонение от обязательства по налогам. Тогда размер штрафа будет исчисляться 40 процентами.
  • Еще никто не отменял пеню за просрочку, которая считается с первого дня неуплаты после 16 июля и пока не погасится.
  • Если призовой доход не задекларировать, это тоже штрафуется. Он исчисляется каждым просроченным месяцем, 5 процентов в каждом. Таким же образом, как и пеня, насчитывают и призовой налог, то есть, ответственность наступает в мае следующего за выигрышным года, потому как последний срок сдачи в апреле.
  • Сумме штрафной санкции нельзя превысить 30 процентов налоговой базы, но и меньше ста рублей она тоже не будет.
    • Налоговики могут взыскать задолженность принудительным способом по решению судей. Взыскательным методом в некоторых случаях является подача в бухгалтерию на место работы призера исполнительного листа, по которому из заработка гражданина будут вычитать должную сумму.
    Уголовную ответственность несут в случае неуплаты налога за крупные суммы. Если бюджетом не получены налоги в сумме 300 тыс. руб. и больше, призера могут заключить под арест на год.
    Какой налог на выигрыш в России в 2017 году


    Приз — авто

    Налог на выигрыш автомобиля (машины) в России в 2017 году уплачивается, исходя из стоимости этого транспортного средства. Организатором акции должно быть дано подтверждение письменного характера. Кто-то может посчитать, что магазином завышается цена предмета, можно обратиться к оценщику. Тогда уже независимой компанией за определенную плату оценят выигрыш. Будет также составлен акт, где укажут объективную рыночную стоимость приза.


    Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165083-news.html
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