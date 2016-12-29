Какой налог на выигрыш в России в 2017 году

В наше время ценный приз или лотерейный выигрыш облагается, согласно законодательству, налогом. Какой налог на выигрыш в России 2017, сколько нужно заплатить и каким образом, зависит от вида лотереи, стоимости приза и др. В настоящее время, да и в ближайшее будущее от выигрыша в лотерее призеру требуется уплатить налог в 13 процентов. Об этом можно посмотреть в Налоговом кодексе России, главе 23 — ей.
Как заплатить налоговую сумму за выигрыш
Оплачивать НДФЛ необязательно тот час, как трофей уже у Вас. Требуемая сумма вносится в том месте, где проживает призер. Последний срок уплаты – 15 июля следующего за выигрышным года. То есть, выиграв в нынешнем 2016 – ом году, налоговая сумма платится до 15.07.2017. Необходимостью является и предоставление декларации по форме 3 – НДФЛ в контролирующий орган в той местности, где зарегистрирован гражданин. Последний срок сдачи – 30.10 года, следующего за тем, в котором имел место выигрыш. Как выглядит документ, и скачать его форму можно на портале налоговой инстанции или в иных источниках сети Интернет. Заполнив нужные строки, декларацию отправляют налоговикам. Существует несколько способов взаимодействия с контролирующим органом:
Доставить бумагу самому либо через третье лицо, уполномочив его на это.
Ценное или с уведомлением почтовое отправление.
Посредством электронной связи через специальные программы.
Когда платится налог на выигрыш в России 2017 на 35 процентов
Когда человек выигрывает, воспользовавшись обычной лотереей, пошлина от выигрыша составить 13 процентов. К примеру, от миллиона это будет 130 тысяч, от 2 – х млн. – 260 тыс. Налог на выигрыш в России 2017 на 35 процентов нужно уплачивать, когда Вы стали участником и получили денежную сумму или приз, например, это был розыгрыш в теле эфире либо акция торговой организации, журнальная викторина и подобное.
Что будет, если не платить
Неуплата налога на выигранный приз или денежный эквивалент невозможна, за это предусмотрено административное наказание. За минимальные суммы, такие как: 50, 100 руб. никто не будет спрашивать, а вот более крупные денежные знаки или призовые вещи высокой стоимости в обязательном порядке облагаются налогом. Возможно лишь прибегнуть к незначительному уменьшению налога. Статья 217, пункт 28 Налогового кодекса России говорит об освобождении от налогооблагаемой базы призовые предметы, ценовая характеристика которых не выше 4 тыс. руб. Но только если это один приз в год. Потому как, если их несколько, стоимость их суммируется, а уж с нее уплачивается налоговый взнос. На примере это выглядит так: выиграв хоть 38 или 40 призов стоимостью 100 руб. каждый, и получив путем сложения общую стоимость призов в 3800 или 4000 руб., налоги не платятся. Когда сумма за призы превышает 4 тысячи, к примеру, это 6 тыс. руб., то налоговая часть оплатится с разницы, в примере это 6000 – 4000 = 2000 руб. Здесь, с 2 – ух тысяч и посчитается налоговая часть. С какой суммы считается налог на выигрыш в России в 2017 году, сегодня ясно, это сумма выше 4000 руб.
Ответственность за неуплату
Основным наказанием будет штрафная санкция, равная 20 – ти процентам от суммарной стоимости налога. При этом суд может доказать, что произошло умышленное уклонение от обязательства по налогам. Тогда размер штрафа будет исчисляться 40 процентами.
Еще никто не отменял пеню за просрочку, которая считается с первого дня неуплаты после 16 июля и пока не погасится.
Если призовой доход не задекларировать, это тоже штрафуется. Он исчисляется каждым просроченным месяцем, 5 процентов в каждом. Таким же образом, как и пеня, насчитывают и призовой налог, то есть, ответственность наступает в мае следующего за выигрышным года, потому как последний срок сдачи в апреле.
Сумме штрафной санкции нельзя превысить 30 процентов налоговой базы, но и меньше ста рублей она тоже не будет.
Налоговики могут взыскать задолженность принудительным способом по решению судей. Взыскательным методом в некоторых случаях является подача в бухгалтерию на место работы призера исполнительного листа, по которому из заработка гражданина будут вычитать должную сумму. Уголовную ответственность несут в случае неуплаты налога за крупные суммы. Если бюджетом не получены налоги в сумме 300 тыс. руб. и больше, призера могут заключить под арест на год.
Приз — авто
Налог на выигрыш автомобиля (машины) в России в 2017 году уплачивается, исходя из стоимости этого транспортного средства. Организатором акции должно быть дано подтверждение письменного характера.Кто-то может посчитать, что магазином завышается цена предмета, можно обратиться к оценщику. Тогда уже независимой компанией за определенную плату оценят выигрыш. Будет также составлен акт, где укажут объективную рыночную стоимость приза.
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