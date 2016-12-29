Какой налог на выигрыш в России в 2017 году

Как заплатить налоговую сумму за выигрыш

Доставить бумагу самому либо через третье лицо, уполномочив его на это.

Ценное или с уведомлением почтовое отправление.

Посредством электронной связи через специальные программы.

Когда платится налог на выигрыш в России 2017 на 35 процентов

Что будет, если не платить

. С какой суммы считается налог на выигрыш в России в 2017 году, сегодня ясно, это сумма выше 4000 руб.



Ответственность за неуплату

Основным наказанием будет штрафная санкция, равная 20 – ти процентам от суммарной стоимости налога. При этом суд может доказать, что произошло умышленное уклонение от обязательства по налогам. Тогда размер штрафа будет исчисляться 40 процентами.

Еще никто не отменял пеню за просрочку, которая считается с первого дня неуплаты после 16 июля и пока не погасится.

Если призовой доход не задекларировать, это тоже штрафуется. Он исчисляется каждым просроченным месяцем, 5 процентов в каждом. Таким же образом, как и пеня, насчитывают и призовой налог, то есть, ответственность наступает в мае следующего за выигрышным года, потому как последний срок сдачи в апреле.

Сумме штрафной санкции нельзя превысить 30 процентов налоговой базы, но и меньше ста рублей она тоже не будет.

Приз — авто

, сколько нужно заплатить и каким образом, зависит от вида лотереи, стоимости приза и др.Необходимостью является иКак выглядит документ, и скачать его форму можно на портале налоговой инстанции или в иных источниках сети Интернет. Заполнив нужные строки, декларацию отправляют налоговикам.Но только если это один приз в год. Потому как, если их несколько, стоимость их суммируется, а уж с нее уплачивается налоговый взнос.выиграв хотькаждый, и получив путем сложения общую стоимость призовналоги не платятся. Когда сумма за призы превышаетто налоговая часть оплатится с разницы, в примере этоЗдесь,и посчитается налоговая частьВзыскательным методом в некоторых случаях является подача в бухгалтерию на место работы призера исполнительного листа, по которому из заработка гражданина будут вычитать должную сумму.Если бюджетом не получены налогиКто-то может посчитать, что магазином завышается цена предмета, можно обратиться к оценщику. Тогда уже независимой компанией за определенную плату оценят выигрыш. Будет также составлен акт, где укажут объективную рыночную стоимость приза.

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