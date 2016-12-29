Недавно СМИ обнародовали официальные данные о том, что введен налог на тунеядство в России 2017, последние новости о котором сегодня волнуют практически каждого россиянина. Некоторые члены правительства высказывались резко против подобного нововведения, некоторые утверждали, что данное решение можно назвать лучшим, но в итоге члены правительства решили равняться на опыт соседних государств, которые уже давно используют такую же систему, и он принес определенные результаты.
Налог на тунеядство и его особенности
Идея введения данного налога всплывала достаточно давно, причем ее подают попеременно то депутаты, то представители исполнительной власти, которые предлагают взимать социальный платеж с тех людей, которые не работают по договору, и не проходят регистрацию на бирже труда.Сразу необходимо сделать вывод о том, что под действие данной реформы может попасть сразу 40% населения современной России (исключение составляют пенсионеры, студенты и матери, воспитывающие детей).Особенно сильно данный вопрос волнует фрилансеров, которые ведут творческую деятельность и получают доход от продаж своих трудов в «свободно» от государства порядке, и пусть они, по сути, не ведут тунеядскую деятельность, но налоги в казну от их заработка не поступают, от чего страдают уже официально трудоустроенные люди. Нетрудоустроенные люди пользуются городской инфраструктурой, но при этом не делают никаких налоговых выплат, и социальный блок давно такое положение вещей не устраивает. Официально сумма налога на тунеядство в России 2017 пока не оглашена, потому что мнения властей в данном вопросе разделились. Максим Топлин предлагает начать с отметки в двадцать тысяч рублей в год,однако его идею многие не поддержали, предлагая поразмыслить над тем, что систему введения социальных платежей для официально безработных граждан, должны быть вначале введены минимальные значения. Конституция РФ не требует от россиян официального трудоустройства, как, впрочем, и не предполагает введение уголовной ответственности. Современные эксперты, кстати, называют подобное нововведение официальной легализацией рабства, и хотя пока непонятно, сколько будет налог на тунеядство в России в 2017 году, необходимо поразмышлять над данным вопросом, потому что, вероятнее всего, власти примут окончательное решение по данному вопросу и россиянам придется с этим смирится. Стоит подчеркнуть то, что индивидуальные предприниматели, студенты, нотариусы, адвокаты, люди, которые давно болеют, а также те, кто большую часть года проходит за границей, освобождаются от уплат данной налоговой выплаты (однако домохозяйкам и собственникам квартир, сдающим свое имущество в аренду, на такой «бонус» рассчитывать не стоит).
Краткий вывод и мнение народа
Подводить итоги можно информацией о том, что отзывы о налог на тунеядство в России 2017 среди населения встречаются резко отрицательные, ведь никто не стремится к тому, чтоб пополнять бюджет страны за свой счет. Помимо этого, после заявления о введении данного налога во всемирной паутине началось «громкое» обсуждение принятого закона, после чего властям было предложен введение налога на болезнь или смерть, а также налоговые выплаты на налог. Прозвучало также предложение о введении налоговых выплат для неженатых россиян после 30 лет и людей, не имеющих детей, однако Дмитрий Медведев высказался резко против данных законопроектов, объясняя данный факт тем, что они и раньше не были особенно популярными.
Народ справедливо считает, что после введения данного налога бедные люди станут еще беднее, хотя уже сегодня за чертой бедности находится больше 19 миллионов россиян, причем в основном они касаются семей, в которых есть дети. Именно поэтому введение данного законопроекта необходимо тщательно обдумать, а только потом решать, ведь в обратном случае избежать проблем точно не получится.
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