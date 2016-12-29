Росстат: Зарплата мужчин и женщин отличается в среднем на 30%

В исследование аналитиков вошли данные по зарплатам руководителей за 2015 год. При этом мужчины, занимающие высокие должности получали около 70,5 тыс. рублей, в то время, как женщины – 49,5 тыс. рублей. Доля представительниц слабого пола на руководящих должностях составляет примерно 47,5%.Стоит отметить, что зарплаты на других рабочих местах также отличаются в пользу мужчин, которые получают на 10, 5 тыс. рублей больше. Такие показатели аналитики выявили, несмотря на то, что больше половины рабочих мест в России занимают женщины (около 53,5%).Росстат также отметил, что безработных россиян мужского пола в стране больше, чем женского на 328 тыс. человек.

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