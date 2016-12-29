Росстат: Зарплата мужчин и женщин отличается в среднем на 30%

Росстат выявил значительную разницу в зарплатах мужчин и женщин. Оказалось, что руководители мужского пола получают в среднем на 30% больше своих коллег-женщин.
В исследование аналитиков вошли данные по зарплатам руководителей за 2015 год. При этом мужчины, занимающие высокие должности получали около 70,5 тыс. рублей, в то время, как женщины – 49,5 тыс. рублей. Доля представительниц слабого пола на руководящих должностях составляет примерно 47,5%.
Стоит отметить, что зарплаты на других рабочих местах также отличаются в пользу мужчин, которые получают на 10, 5 тыс. рублей больше. Такие показатели аналитики выявили, несмотря на то, что больше половины рабочих мест в России занимают женщины (около 53,5%).
Росстат также отметил, что безработных россиян мужского пола в стране больше, чем женского на 328 тыс. человек.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165077-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.