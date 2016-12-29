Рогозин: В 2016 году гособоронзаказ будет выполнен на 98%

Как сообщил Дмитрий Рогозин, изменились объёмы производства военно-промышленного комплекса, а именно – выросли примерно на 10 процентов, а также немного увеличилась зарплата работников данной отрасли, на 12-13 процентов. По его мнению, рост производительности труда пока превышает рост зарплат.Как стало известно ранее, министр обороны Сергей Шойгу акцентировал свое внимание на том, что по его сведениям существует около 2,5% предприятий в стране, которые срывают госзаказ. Посему будет приниматься решение о расторжении договоров с такими компаниями.

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