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Рогозин: В 2016 году гособоронзаказ будет выполнен на 98%

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, сказанным журналистам, в уходящем году показатель выполнения гособоронзаказа немного лучше, чем был в 2015, а если брать в процентном соотношении – он выполнен практически полностью (на 98%).

Рогозин: В 2016 году гособоронзаказ будет выполнен на 98%


Как сообщил Дмитрий Рогозин, изменились объёмы производства военно-промышленного комплекса, а именно – выросли примерно на 10 процентов, а также немного увеличилась зарплата работников данной отрасли, на 12-13 процентов. По его мнению, рост производительности труда пока превышает рост зарплат.

Как стало известно ранее, министр обороны Сергей Шойгу акцентировал свое внимание на том, что по его сведениям существует около 2,5% предприятий в стране, которые срывают госзаказ. Посему будет приниматься решение о расторжении договоров с такими компаниями.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165006-news.html
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