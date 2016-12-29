Минтруд РФ ставит задачу снизить смертность в стране‍

Министерство труда планирует снизить показатель годовой смертности в России. Об этом сообщил министр социальной защиты Максим Топилин.
Политический деятель дал интервью в прямом эфире на канале «Россия 24». Максим Топилин рассказал, как изменилась демографическая ситуация в стране. Россиянам удалось стабилизировать показатель рождаемости. Более того, это индекс стал выше, чем во многих европейских странах.
Несмотря на радужную ситуацию в отношении пополнений в семьях россиян, положение со смертностью немного хуже. Для нормализации естественного прироста в год должно умирать на 200-300 тысяч людей меньше. На данный момент в России ежегодно из жизни уходят 1,9 миллион человек. Максим Топилин отметил, что решить эту проблему можно, но каким путем не рассказал. Со слов министра труда, России удалось достичь в этом году таких результатах, о которых 10 лет назад политики и мечтать не смели. На сегодняшний день коэффициент рождаемости приравнивается к 2. В прошлом году этот показатель варьировал между 1,75 и 1,77.
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