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Курс доллара на сегодня, 29 декабря 2016: прогноз экспертов о рубле в январе 2017 года

Курс доллара на сегодня, 29 декабря 2016: прогноз экспертов о рубле в январе 2017 года
Курс валют продолжает оставаться в центре общественного внимания в свете тех колебаний, которым подвержена российская валюта, ежели проводить ее сравнение с двумя основными - долларом и евро.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 декабря 2016 года опустился на 19,18 копейки и составил 60,66 рубля, курс евро на сегодня упал на 8,51 копейки - до 63,48 рубля.

Вчерашний день закончился на Московской бирже, чутко реагирующей на последние события в экономике и политике, на волне подорожания российского рубля по отношению к доллару и евро. В частности, к моменту закрытия торговой сессии "американец" торговался на отметке в 60,31 рубля, что свидетельствует о его снижении на 36 копеек. В свою очередь евро просело на 66 копеек, достигнув уровня в 62,78 рубля.

Нефтяные котировки, которые вновь и вновь оказывают существенное влияние на позиции рубля, уже несколько дней подряд уверенно растут. Согласно последним оперативным данным, которые актуальны на сегодняшнее утро, бочка смеси марки Brent достигла в своей стоимости 56,86 долларов.

Курс доллара: прогноз экспертов на январь 2017 года

В большинстве своем эксперты склонны полагать, что дальнейшее укрепление российской валют существенным образом осложнится из-за позиции Центробанка, которая заключается в том, что регулятор готов выйти на рынок с целью покупки валюты при стоимости нефти 56-57 долларов за баррель и курсом доллара ниже 60-рублевой отметки.

В ближайшую перспективу аналитики заглядывают с большой осторожностью, подчеркивая, что все прогнозы свидетельствуют о том, что в январе 2017 года доллар будет варьироваться в диапазоне от 60 до 62 рублей. В свою очередь ближе к маю эти колебания вполне способны достичь диапазона в 60-64 руб. за доллар.

"К маю-июню также может пройти коррекция по нефти, что окажет давление на рубль. В целом, на 2017 год курс рубля ожидается в диапазоне 61-66 рублей с заходом на более радикальные 59-68 рублей за доллар", - отметил один из специалистов.

Помимо всего прочего эксперты добавляют, что укрепление рубля в краткосрочной перспективе может негативным образом сказаться на отечественной экономике, тогда как ослабление - на плаха Центробанка РФ, который планирует взять инфляцию под свой контроль. Как и прежде, рубль будет сильно зависеть от нефтяных котировок, коим будет весьма проблематично в ближайшие два-три месяца преодолеть психологически важную отметку в 60 долларов.


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