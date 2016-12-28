Приоритетная цель любого развитого государства – помощь социально незащищенным слоям населения, к которым по большому счету относятся пенсионеры и инвалиды, не в состоянии сами зарабатывать себе на жизнь. Сегодня речь пойдет о том, какой будет пенсия по инвалидности 3 группы в 2017 году, которая в рамках новой социальной реформы правительства должна повыситься. Какие изменения для инвалидов подготовили власти и к чему необходимо подготовиться?
Особенности вопроса
Социальные гарантии сегодня закреплены законодательством РФ, причем распространяются они как на федеральном уровне, так и на региональном. Объяснить важность данного вопроса достаточно просто, что госгарантии можно по праву считать базовым стандартом обеспечения стабильной жизни страны, и без них жизнь людей с ограниченными возможностями была бы гораздо сложнее. Необходимо отдельно сказать, что представители местного муниципалитет имеют право предоставлять инвалидам дополнительные региональные льготы, поэтому инвалиды должны интересоваться изменениями не только в федеральных законах, а еще и в региональных. И нет ничего необычного в данных о том, что размер пенсии по инвалидности 3 группы в 2017 году в Москве может отличаться от тех выплат, которые получат пенсионеры третьей группой инвалидности в Омской области или Волгограде. Различают первую, вторую и третью группу инвалидности,и последняя является самой «легкой» формой, которая определяет людей, потерявших способность работать по собственной профессии, но здоровье которых позволяет им заниматься каким-либо более легким трудом при облеченных условиях работы. Размер выплат зависит от группы, и стоит понимать, что для третьей группы инвалидности пенсия будет самой маленькой.
Размер пенсии по инвалидности
Официальный размер для неработающих инвалидов пенсии 3 группы в 2017 году практически не изменится (исключение составит обязательная индексация), поэтому можно сказать о том, что он социальная пенсия составит 4215 рублей за один месяц (инвалиды детства смогут рассчитывать на идентичную сумму). Относительно трудового пенсии ситуация немного иная, ведь она предполагает наличие трудового стажа, при этом ее базовый размер устанавливается на законодательном уровне – 2279 рублей за один месяц работы, но это при отсутствии иждивенцев, а в случае их присутствия, то человек получает около 3799 рублей за одного, 5318 – за двух и 6839 рублей за трех. Известно, что все пенсионные выплаты подлежат ежегодной индексации и пенсия с 1 апреля для инвалидов 3 группы в 2017 году не станет исключением. Соответственно, пенсионные выплаты возрастут примерно на 5,5%, потому что именно такой коэффициент индексации установлен на законодательном уровне. Следовательно, на существенное увеличение пенсий людям с инвалидностью рассчитывать особенно не приходится. Отдельно нужно сказать, что Дмитрий Медведев недавно принял законопроект о том, чтоб заменить проведение дополнительной доиндексации социальных пособий единовременными выплатами в размере 5000 рублей, и инвалиды могут рассчитывать на ее получение наравне со всеми остальными пенсионерами.
Льготы для работающих инвалидов
Люди с ограниченными физическими возможностями очень часто продолжают зарабатывать на жизнь самостоятельно, не надеясь исключительно на помощь государства, поэтому государство предоставляет им неплохие льготы. Однако размер пенсии по инвалидности 3 группы в 2017 году для работающих людей с проблемами здоровья не будет слишком отличаться от того, сколько зарабатывают неработающие, поэтому и просто придется рассчитывать на дополнительные льготы. Одной из наиболее важных льгот станет то, что инвалиды, согласно закону, не могут попасть под сокращение именно по причине своих ограниченных возможностей, собственно говоря, использовать данный предлог для отказа при принятии на работу тоже не стоит. Отдельно стоит сказать, что они могут рассчитывать на получение дополнительного отпуска, а к работе ночью привлекать их, в соответствии с законами России, запрещено. Дополнительно предоставляет право льготного проезда в транспорте, оплаты ЖКХ и так далее. Любые льготы могут быть монетизированы, поэтому человек может написать заявление и вместо использования льгот получать ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).
В завершение стоит сказать о том, что поучить работу человек с ограниченными возможностями (особенно в случае с третьей группой инвалидности) сегодня может практически без проблем, потому что государство обязывает работодателей выделять рабочие места именно для инвалидов, предоставляя им в ответ на это соответствующие квоты. Однако никаких правил оформления инвалидов в фирме не существует, на работу они принимаются на общих основаниях. В случае притеснения возможностей инвалидов работодатели наказываются соответствующими штрафами (причем их размер исчисляется тысячами рублей).
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