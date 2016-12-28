Стоит напомнить о том, что сегодня в стране наблюдался некоторый закон, под действием которого рост стоимости услуг ЖКХ был немного выше роста заработной платы, и в нынешнем году власти постараются изменить данную закономерность и улучшить жизнь россиян.



Что известно о повышении?

Чего стоит ожидать?

за горячую воду нужно будет платить на 12% больше;

а холодная в свою очередь подорожает примерно на 17%;

электричество станет дороже на 10%, а отопление – на 11%;

при этом ремонт жилья тоже будет обходится достаточно дорого (на 20%).

Повышение в процентах

Существует информация о том, что квартплата вырастет примерноно находятся и такие специалисты, которые справедливо полагают, что постепенно коммунальные платежи перестанут расти. Нюансом, однако, в данном случае станет то, что уменьшится число компаний, которые предоставляют услугино с этой новостью справится можно будет.Точно ответить на вопрос о том, будет ли повышение квартплаты в 2017 году, получится сказать только в начале года, потому что власти все-еще колеблются над принятием данного решения. Однако, вероятнее всего, избежать развития данной ситуации не получится, потому что большая часть энергоресурсов страны сегодня используется неэффективно, в результате чего власти несут убытки и пытаются их покрыть за счет увеличения оплаты, взимаемой из населения.Обсуждая подорожание квартплаты в 2017 году стоит уделить внимание тому, что данный показатель зависит от дополнительных факторов, ведь при расчете оплаты стоит обязательно принимать во внимание общую квадратуру жилья (очень часто коммунальщики пытаются включить в оплату дополнительные помещения, тогда стоимость услуги выходит выше) и плату за ремонт. Многоквартирный дом предполагает оплату ежемесячных квитанций, средства по которым впоследствии расходуются на оплату ремонта общего имущества или используются в случае развития чрезвычайных ситуаций.Откровенно говоря, увеличение квартплаты в 2017 году является уже решенным вопросом, потому что страна сегодня находится в том положении, что она не может себе позволить снижать стоимость предоставляемых населению услуг, ведь с помощью их оплаты и роста налогов наполняется государственная казна, которая раньше наполнялась налогами от продажи нефти. Стоит, однако, понимать два важных акт – резко скачка повышения стоимости квартплаты точно не будет, потому то это может стать причиной паники и в каждом регионе рост тарифа будет индивидуальным.Обсуждая то, насколько повысится квартплата в 2017 году, эксперты особенно внимание уделяют тому, что в разных регионах процент удорожания коммунальных платежей будет неодинаковым,Ситуация усложняется еще и тем, что инфляция и индексация в течение последних нескольких лет не совпадают между собой, поэтому коммунальные услуги дорожают, а заработные платы при остаются неизменными.Официальная квартплатав 2017 году будет достаточно высокой,Официальные данные говорят о том, чтоЭксперты считают, что оценивать необходимость подорожания коммуналки по всей стране не рекомендуется, потому что в каждом субъекте индекс будет подбираться самостоятельно, соответственно, тяжело сказать о том, смогут ли люди платить по счетам при условии сохранения прошлогоднего уровня заработных плат. Остается только следить за развивающейся информацией и надеяться на то, что власти будут держать ситуацию под контролем.

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