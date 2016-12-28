Согласно последней информации СМИ, правительство России утвердило рост тарифов на следующий год, поэтому о том, насколько подорожает квартплата в 2017 году, можно будет узнать уже сегодня. Стоит напомнить о том, что сегодня в стране наблюдался некоторый закон, под действием которого рост стоимости услуг ЖКХ был немного выше роста заработной платы, и в нынешнем году власти постараются изменить данную закономерность и улучшить жизнь россиян.
Что известно о повышении?
В будущем ожидается серьезное увеличение тарифов ЖКХ и ни для кого данная новость сегодня не является секретом, но больше всего людей волнует тот факт, сколько сегодня придется платить за собственную квартиру. Существует информация о том, что квартплата вырастет примерно на 8%, но находятся и такие специалисты, которые справедливо полагают, что постепенно коммунальные платежи перестанут расти. Нюансом, однако, в данном случае станет то, что уменьшится число компаний, которые предоставляют услуги ЖКХ, но с этой новостью справится можно будет. Точно ответить на вопрос о том, будет ли повышение квартплаты в 2017 году, получится сказать только в начале года, потому что власти все-еще колеблются над принятием данного решения. Однако, вероятнее всего, избежать развития данной ситуации не получится, потому что большая часть энергоресурсов страны сегодня используется неэффективно, в результате чего власти несут убытки и пытаются их покрыть за счет увеличения оплаты, взимаемой из населения.
Чего стоит ожидать?
Выше уже было сказано о том, что коммунальная плата за квартиру подорожает примерно на 8%, но если рассматривать ее более конкретно, то в целом рост тарифов ЖКХ достигнет примерно 15%, которые разобьются на категории:
за горячую воду нужно будет платить на 12% больше;
а холодная в свою очередь подорожает примерно на 17%;
электричество станет дороже на 10%, а отопление – на 11%;
при этом ремонт жилья тоже будет обходится достаточно дорого (на 20%).
Обсуждая подорожание квартплаты в 2017 году стоит уделить внимание тому, что данный показатель зависит от дополнительных факторов, ведь при расчете оплаты стоит обязательно принимать во внимание общую квадратуру жилья (очень часто коммунальщики пытаются включить в оплату дополнительные помещения, тогда стоимость услуги выходит выше) и плату за ремонт. Многоквартирный дом предполагает оплату ежемесячных квитанций, средства по которым впоследствии расходуются на оплату ремонта общего имущества или используются в случае развития чрезвычайных ситуаций. Откровенно говоря, увеличение квартплаты в 2017 году является уже решенным вопросом, потому что страна сегодня находится в том положении, что она не может себе позволить снижать стоимость предоставляемых населению услуг, ведь с помощью их оплаты и роста налогов наполняется государственная казна, которая раньше наполнялась налогами от продажи нефти. Стоит, однако, понимать два важных акт – резко скачка повышения стоимости квартплаты точно не будет, потому то это может стать причиной паники и в каждом регионе рост тарифа будет индивидуальным.
Повышение в процентах
Обсуждая то, насколько повысится квартплата в 2017 году, эксперты особенно внимание уделяют тому, что в разных регионах процент удорожания коммунальных платежей будет неодинаковым, и заметнее всего рост цен будет заметен в столице, где они возрастут на 7%. «Второе» место по праву займет вторая российская «столица» — Питер, где удорожание будет достигать 6%, и примерно такой же коэффициент будет наблюдаться в Якутии и на камчатке. Примечательно то, что наименьший рост тарифов будет зафиксирован на Чукотке и Сахалине (около 3-4%), но и уровень заработных плат в данных регионах также будет гораздо ниже. Особенно сильно россиян беспокоит увеличение стоимости электроэнергии, которое происходит минимум два раза в год, и сегодня данный вопрос вызывает среди жителей РФ сильное недоумение, в связи с чем они приходят с подобными вопросами к президенту. Ситуация усложняется еще и тем, что инфляция и индексация в течение последних нескольких лет не совпадают между собой, поэтому коммунальные услуги дорожают, а заработные платы при остаются неизменными.
Официальная квартплата ЖКХ в 2017 году будет достаточно высокой, и, к сожалению, сегодня изменить сложившуюся ситуацию правительство страны не в состоянии. Официальные данные говорят о том, что инфляция будет держаться на уровне 8% и рост коммунальных услуг будет держаться примерно на таком же уровне, при этом на деле инфляция может превысить установленный показатель (собственно примерно так все и развивалось в течение двух последних лет). Эксперты считают, что оценивать необходимость подорожания коммуналки по всей стране не рекомендуется, потому что в каждом субъекте индекс будет подбираться самостоятельно, соответственно, тяжело сказать о том, смогут ли люди платить по счетам при условии сохранения прошлогоднего уровня заработных плат. Остается только следить за развивающейся информацией и надеяться на то, что власти будут держать ситуацию под контролем.
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