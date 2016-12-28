Курс доллара на сегодня, 28 декабря: что будет с рублем, рассказали эксперты в свежем прогнозе

Из последних новостей экономики России можно выделить то обстоятельство, что Банк России установил официальный кур валют на сегодня, 28 декабря, понизив курс доллара и евро.Банк России понизил официальные курсы основных мировых валют на среду, 28 декабря. Доллар подешевел на 4 копейки - до 60,85 рубля, евро опустился на 15 копеек - до 63,57 рубля.В свою очередь стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду равна 62,0801 рубля.Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 59,64 рублей при покупке и 62,76 при продаже, курс евро в Сбербанке на 27 декабря 2016 равен 62,29 рублям при покупке и 65,79 при продаже.В свою очередь текущая ситуация на Московской бирже свидетельствует о том, что американская и европейская валюты снижаются. По данным на 15:15 московского времени, доллар просел на восемь копеек, составив 60,59 рубля. Курс евро снизился на 42 копейки, достигнув отметки в 63,02 рубля.Что касается нефтяных котировок, то они растут уже несколько дней подряд. Сегодняшний день не стал исключением. Из последних данных на 15:14 мск баррель марки Brent достиг отметки в 57,03 долларов.В большинстве своем специалисты валютного рынка склоняются к тому, что доллар и евро до начала новогодних праздников не будут подвержены существенным колебаниям. Все будет происходить в рамках коррекции, которая не предусматривается резких перепадов.Инвесторы в оставшиеся до нового года дни начинают фиксировать прибыль, а нефтяной рынок продолжает сохранять спокойствие, в ожидании выполнения договоренностей ОПЕК и стран не входящими в картель о сокращении добычи нефти. Кроме того, эксперты считают, что несмотря на заканчивающийся налоговый период, вряд ли стоит ждать ярко выраженных колебаний курса рубля как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления.Ниже 60 рубль к доллару российская валюта не уйдет, а если ослабнет, то совсем не намного.Следует также вспомнить о том, что ранее эксперты рассказали, что в случае роста нефтяных запасов в США, доллар попробует нацелится на возврат к отметке 61,5 рубля, евро - к 64,5 рубля.При этом эксперты не исключили, вербальные интервенции со стороны российского ЦБ, для избежания проблем с дефицитом бюджета из-за слишком крепнущим рублем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164559-news.html