12 декабря 2016 года правительство России приняло постановление о том, каким будет прожиточный минимум в Московской области в 2017 году, который станет основополагающим экономическим ориентиром для жителей всей страны. Какие изменения ожидают москвичей и улучшатся ли качество их жизни в соответствии с установленным показателем?
Особенности расчета прожиточного минимума
Прожиточным минимумом, о чем говорят еще на уроках экономики, называют список минимально необходимых для жизни человека продуктов и услуг, которые составляют установленную законодательством продовольственную корзину. Откровенно говоря, большинство людей называют продовольственную корзину и, соответственно, установленный законодательством, тем показатель, который просто дает человеку возможность «выжить», но сделать данный показатель более существенным в условиях кризиса не выйдет. Официальный прожиточный минимум в Московской области в 2017 году предполагает, что он в себя включает следующие позиции:
жизненно важные продукты питания (естественно, на чипсы и алкогольные напитки государство денежные средства выделять не панирует, но купить яйца, масло и мясо на них будет можно);
некоторые средства личной гигиены (зубные пасты и щетки, порошок, мыло);
одежда и обувь (зимний и летний комплект);
коммунальные услуги.
Для каждого конкретного региона прожиточный минимум устанавливается в индивидуальном порядке, но столица представляет собой образцовый пример для всей страны, поэтому здесь данный показатель будет иметь наиболее максимальный размер. Отдельно необходимо сделать акцент на том, что его отдельно подсчитывают для граждан разных категорий – пенсионеров, детей или инвалидов, при этом при его расчете принимается во внимание потребности каждой категории населении и наличие свободных средств в государственном бюджете страны.
Размер прожиточного минимума
К сожалению, невозможно слишком серьезно увеличить уровень прожиточного минимума, потому что в государственной казне нет дополнительных средств на проведение данного мероприятия. Единственное, на что могут рассчитывать россияне – 12 000 рублей для пенсионеров, около 15 000 рублей – для детей, и примерно 19 000 рублей для трудоспособного населения. И нужно сказать, что минимум пенсионера в Московской области в 2017 году отличается совсем небольшим размером, а в остальных регионах он еще меньше, что вызывает волну негодования среди россиян, и власти честно хотят решить данную проблему, но сегодня у них такой возможности, к сожалению, нет. Максимальный размер увеличения пенсионных выплат, который сегодня может себе позволить государственная казна – 500-1000 рублей. Нельзя не заметить того, что прожить на такую сумму (до 15 000 рублей) в течение месяца достаточно сложно, причем особенно подобны вопрос влияет на детей, которым данной суммы не хватает даже на хорошую еду, а о том, что им приходится постоянно покупать одежду и личные принадлежности, никто даже не задумывается.
Стоит ли ожидать изменений?
Сегодня прожиточный минимум используется для расчета минимально допустимой заработной платы, и если размер последней не достигает установленного законодательством минимума, то человек может рассчитывать на ряд определенных льгот. В свою очередь прожиточный минимум в Москве и области в 2017 году для пенсионеров используется для расчета пенсионных выплат, поэтому ему также уделяется особое внимание правительства. Приоритетной задачей властей в современное время является уравнивание двух важных экономических показателей – МРОТ и прожиточного минимума, потому что сегодня уровень оплаты труда имеет критический низкий размер, ведь он практически вполовину меньше законом минимума. Власти, однако, решили изменить данную закономерность и сравнять данные понятия, хотя происходить данный процесс будет постепенно. Здесь, правда, существуют определенные «подводные камни», потому что пока неизвестно, будут ли власти опускать минимум или поднимать МРОТ, придерживая рост первого показателя, поэтому за данной ситуацией стоит наблюдать, потому что она может стремительно меняться. В целом, особых изменений в 2017 году россиянам ожидать не стоит, но власти проводят ряд социальных реформ, которые направлены на улучшение жизни россиян, поэтому отчаиваться не стоит.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164534-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.