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Курс доллара на сегодня, 28 декабря: прогноз экспертов о курсе рубля

Курс доллара на сегодня, 28 декабря: прогноз экспертов о курсе рубля
Курс валют, который в последнее время подвержен серьезным колебаниям, продолжает оставаться в фокусе внимания российской общественности. Повышенный интерес обусловлен еще и приближением 2017 года, что дополнительно создает почву для интриги.

Курс евро на сегодня опустился по сравнению с показателем вторника на 15,55 копейки и составил 63,57 рубля, курс доллара на 28 декабря 2016 упал на 4,97 копейки - до 60,85 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 9,73 копейки, составив 62,0801 рубля.

Ситуация на Московской бирже вчера, 27 декабря, развивалась по ожидаемому сценарию, который предусматривает подорожание рубля в контексте увеличивающихся цен на "черное золото". По итогам вчерашнего дня доллар опустился на ММВБ на 30 копеек, составив 60,69 рубля, а евро опустилось на 32 копейки, остановившись на отметке в 63,45 рубля.

Что касается нефтяных котировок, которые раз за разом оказывают влияние на отечественную валюту, то здесь можно наблюдать коррекцию. Сегодня утром баррель "черного золота" марки Brent опустилась на 0,21%, достигнув уровня в 56,70 доллара.

Курс доллара: прогноз экспертов о рубле на будущее

Накануне в понедельник российский рынок был предоставлен сам себе, так как торги в Европе и США не проводились в связи с празднованием католического Рождества. Доллар на Московской бирже к окончанию основной сессии снизился на 0,1%, до 61 рубля, евро же наоборот показал рост на 0,1%, до 63,8 рубля.

Эксперты ожидают, что в обозримой перспективе на рынке будет возрастать волатильность в связи с возвращением большей части игроков.

Напомним, что в последнее время рубль имел хорошую поддержку в виде налогового периода. Однако пик его выплат приходится на 26 и 28 декабря, что значит, что большинство компаний уже подготовились к этому и спрос на рублевую ликвидность будет снижаться.

Ежели обобщить все те многочисленные прогнозы, что ранее давали специалисты валютного рынка, то можно констатировать, что до конца 2016 года каких-либо существенных колебаний ожидать не приходится. Таким образом, нынешние показатели рубля к доллару и евро, вполне возможно, сохранятся до начала 2017-го.


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