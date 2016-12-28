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В антимонопольную службу РФ пожаловались на Visa и Mastercard

Сообщество РАТЭК (производство бытовой и компьютерной техники) предоставило в антимонопольную службу РФ жалобу на неправомерность действий платежных систем Visa и Mastercard. Такая информация получена от RNS.

В антимонопольную службу РФ пожаловались на Visa и Mastercard


РАТЭК заявляет, что данные сервисы платежей злоупотребляют своим положением на рынке, что проявляется в размере комиссионных выплат. АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) и АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) поддержали данный иск.

Еще в ноябре 2016 года Федеративная антимонопольная служба заявила о готовности проверить, насколько адекватными являются расценки Visa и Mastercard для представителей малого бизнеса. На тот момент существовало мнение, что «малые» бизнесмены платят за комиссию больше, нежели их «крупные» коллеги.

Две вышеупомянутые платежные системы являются лидирующими на российском рынке. Но начиная в 2014 года, когда несколько банков России перестали сотрудничать с сервисами Visa и Mastercard, правительство РФ начало создавать Национальную систему платежных карт, получившую название «Мир». Первые такие карты вышли в оборот в декабре 2015 года.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164284-news.html
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