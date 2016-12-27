Автостат: УАЗ сохранил показатели продаж за ноябрь на прошлогоднем уровне

Сотрудники аналитической организации «Автостат» заявили, что производитель УАЗ сохранил показатели продаж автомобильной продукции за ноябрь на прошлогоднем уровне. Утверждается, что вместе с маркой SsangYong было реализовано около 4,6 тысяч автомобилей.
По словам аналитиков, всего за прошедшие 11 месяцев производитель УАЗ вместе с компанией SsangYong сумели продать на территории России более 44 тысяч единиц автомобильной продукции. Специалисты утверждают, что данные показатели реализации автомобилей на 7% меньше прошлогодних показателей. Отмечается, что доля «Соллерс» на авторынке РФ составила порядка 3,4%, а вот исследования за 2015 год достигали 3,3%.
Как утверждают эксперты «Автостата», продажи автомобилей УАЗ за ноябрь 2016 года остались на прошлогоднем уровне и достигает 5,3 тысяч штук. Отмечается, что наиболее распространенной и популярной моделью является «Патриот», которого приобрели более 1,5 тысяч покупателей. Ранее сообщали, что руководители SsangYong собираются выпустить на авторынок модель Tivoli и кроссовер Actyon.
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