Из-за закона на Google компании повысят цены на свои услуги

К такому решению постепенно приходят зарубежные поставщики электронных услуг, использующие Google в качестве одной из своих площадок. Первыми об этом заявили представители Google, Amazon и Nintendo. Более того, в дальнейшем они ожидают, что вскоре к ним подключатся онлайн-кинотетары, а также продавцы игр.Еще в декабре 2016 года оповещение об этом было разослано пользователям таких сервисов, как «Google Диск». В скором времени повышение цен проведет и «Google Play Музыка». Nintendo, предупредившие о повышении цен в Nintendo eShop на 20%, уточнили, что в данном случае в рост цены включен не только НДС, но и коррекция, связанная с динамикой курса рубля. Помимо Amazon, присоединившейся к таким действиям, о своих планах повысить цены высказались и сотрудники издательства CreaGames. В свою очередь в Microsoft отказались комментировать свои планы, ссылаясь на закрытость информации о курсе компании.

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