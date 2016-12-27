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Материнский капитал в 2017 году, изменения свежие новости на 27 декабря: программа останется неизменной

Материнский капитал в 2017 году, изменения свежие новости на 27 декабря: 453 тысяч рублей – такой размер социальной помощи в рамках государственного проекта получат российские семьи в новом году. Иными словами, размер финансовой помощи оказывается неизменным с 2015 года.
В проекте Правительства, который уже поддержал президент РФ, указано, что материнский капитал будет заморожен сроком на четыре года. Таким образом, если власти решат продлить срок действия программы, а вероятности этого достаточно высока, то размер выплат не изменится до 2019 года включительно.

Программа была введена в действие в 2007 году. С того времени каждый год размер выплат повышался в соответствии с уровнем инфляции, и к 2015 году вырос почти в два раза. Статистика показывает, что маткапитал – лучшая форма социальной поддержки молодым семьям.

Условия получения и использования государственных денег для семей остаются прежними. Получить деньги можно только при появлении на свет второго ребенка или же третьего, четвертого и каждого следующего. За каждого нового ребенка в семье выплачивается одинаковая сумма. Также помощь выплачивается при усыновлении по такому же принципу.

Получить деньги наличными на руки и потратить по личному усмотрению нельзя. Средства могут быть переведены на счет любой организации, которая занимается воспитанием или образованием ребенка. Также деньги могут быть направлены на покупку жилья или улучшения его условий.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163967-news.html
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